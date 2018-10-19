19.10.2018, 12:55

Скоро закроется каждая четвертая контора Eesti Post. ”Виновники” — административная реформа и не только

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rus.delfi.ee
EST 7
Eesti Post - Lehtse pood
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Хотя на прошлой неделе Eesti Post и заявила, что о закрытии почтовых контор ничего еще не решено, Департамент конкуренции дал им разрешение закрыть каждую четвертую контору.

Сама же Eesti Post желала закрыть каждую третью.

В августе Eesti Post заявила департаменту, что к концу 2019 года хотела бы уменьшить количество контор до 201. К концу же текущего их должно остаться 252.

Обосновывает почта такое решение административной реформой. А прошлом году число самоуправлений снизилось с 213 — до 79. А Закон о почте требует наличия одной почтовой конторы в самоуправлении на 2 500 жителей. Eesti Post также отметила, что потребители высказывают желание пользоваться почтовыми автоматами, а в конторы ходить — не хотят. Также одна из причин — все дорожающая аренда помещений.

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