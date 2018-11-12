Скорая не приедет? Что означает "режим чрезвычайной медицинской ситуации" в Риге

Что произошло?

Из-за массового увольнения врачей скорая объявила режим чрезвычайной медицинской ситуации в Рижском региональном центре. В течение нескольких дней из скорой уволились 15 сотрудников, еще несколько подали заявления, но готовы к переговорам. Медики недовольны тем, что обещанное увеличение зарплат может быть отменено.

Что такое "чрезвычайная медицинская ситуация"?

Чрезвычайная ситуация означает, что скорая помощь может отказать в выезде по вызову, если ситуация не несет непосредственной угрозы жизни и здоровью человека. Руководство скорой заверило, что ресурсов на оказание помощи в действительно серьезных ситуациях у нее пока хватит.

Как это будет происходить?

Скорая будет концентрироваться на срочных вызовах. Разработаны критерии, по которым диспетчеры будут отсеивать вызовы, не требующие приезда скорой. Пациентам будут предлагать добираться до врача самостоятельно или консультироваться по телефону. В качестве примеров приводятся вызовы в связи с небольшими травмами, повышенной температурой или незначительно увеличенным давлением.

Эта система работает?

На минувших выходных скорая уже начала отдавать приоритет срочным вызовам. При этом врачи по-прежнему выезжали на помощь в случае, когда ситуация не представляла угрозы жизни и здоровью.