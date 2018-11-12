12.11.2018, 14:02

Скорая не приедет? Что означает "режим чрезвычайной медицинской ситуации" в Риге

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rus.DELFI.lv
EST
Ärid Lätis
фото иллюстративноеFoto: Taavi Sepp

Служба неотложной медицинской помощи 9 ноября объявила чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре. Портал DELFI обобщает информацию о том, что это на самом деле означает, и к чему нужно приготовиться рижанам.

Что произошло?

Из-за массового увольнения врачей скорая объявила режим чрезвычайной медицинской ситуации в Рижском региональном центре. В течение нескольких дней из скорой уволились 15 сотрудников, еще несколько подали заявления, но готовы к переговорам. Медики недовольны тем, что обещанное увеличение зарплат может быть отменено.

Что такое "чрезвычайная медицинская ситуация"?

Чрезвычайная ситуация означает, что скорая помощь может отказать в выезде по вызову, если ситуация не несет непосредственной угрозы жизни и здоровью человека. Руководство скорой заверило, что ресурсов на оказание помощи в действительно серьезных ситуациях у нее пока хватит.

Как это будет происходить?

Скорая будет концентрироваться на срочных вызовах. Разработаны критерии, по которым диспетчеры будут отсеивать вызовы, не требующие приезда скорой. Пациентам будут предлагать добираться до врача самостоятельно или консультироваться по телефону. В качестве примеров приводятся вызовы в связи с небольшими травмами, повышенной температурой или незначительно увеличенным давлением.

Эта система работает?

На минувших выходных скорая уже начала отдавать приоритет срочным вызовам. При этом врачи по-прежнему выезжали на помощь в случае, когда ситуация не представляла угрозы жизни и здоровью.

На данный момент точной информации о том, сколько вызовов поступило в скорую после введения чрезвычайной ситуации в Рижском регионе нет. "Сейчас мы устанавливаем все цифры, чтобы быть точными. Полная информация по этому поводу будет немного позже. Этот вопрос уже с утра обсуждается в Министерстве здравоохранения. Могу только заметить, что на выходных наши сотрудники действительно работали в оперативном режиме и выезжали на критические вызовы. Если же речь шла о ситуациях, которые не нуждается в срочном вмешательстве скорой, мы направляли пациентов к семейным врачам", — заявила DELFI глава Центра коммуникации Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Что дальше?

Министерство здравоохранения в срочном порядке готовит поправки, которые позволят работать в скорой более широкому кругу врачей. Предполагается, что они будут готовы в течение недели.

Исполняющая обязанности государственного секретаря министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко ранее заявила, что вопрос с повышением зарплат медикам должно будет решить уже следующее правительство. Предложения по бюджету на следующий год включают в себя увеличение зарплат на 20% в следующие три года. Что касается оплаты сверхурочной работы врачам скорой, то нужные на это 4 млн. евро Минздрав уже нашел.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода отмечает, что нужны "крепкие политические гарантии" того, что в бюджете будут найдены средства для увеличения зарплат медиков и оплаты сверхурочной работы. В случае скорой речь идет о 8 млн евро в год на увеличение зарплат и 4 млн евро на оплату сверхурочных.

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