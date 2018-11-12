Скорая не приедет? Что означает "режим чрезвычайной медицинской ситуации" в Риге

На данный момент точной информации о том, сколько вызовов поступило в скорую после введения чрезвычайной ситуации в Рижском регионе нет. "Сейчас мы устанавливаем все цифры, чтобы быть точными. Полная информация по этому поводу будет немного позже. Этот вопрос уже с утра обсуждается в Министерстве здравоохранения. Могу только заметить, что на выходных наши сотрудники действительно работали в оперативном режиме и выезжали на критические вызовы. Если же речь шла о ситуациях, которые не нуждается в срочном вмешательстве скорой, мы направляли пациентов к семейным врачам", — заявила DELFI глава Центра коммуникации Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.
Что дальше?
Министерство здравоохранения в срочном порядке готовит поправки, которые позволят работать в скорой более широкому кругу врачей. Предполагается, что они будут готовы в течение недели.
Исполняющая обязанности государственного секретаря министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко ранее заявила, что вопрос с повышением зарплат медикам должно будет решить уже следующее правительство. Предложения по бюджету на следующий год включают в себя увеличение зарплат на 20% в следующие три года. Что касается оплаты сверхурочной работы врачам скорой, то нужные на это 4 млн. евро Минздрав уже нашел.
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода отмечает, что нужны "крепкие политические гарантии" того, что в бюджете будут найдены средства для увеличения зарплат медиков и оплаты сверхурочной работы. В случае скорой речь идет о 8 млн евро в год на увеличение зарплат и 4 млн евро на оплату сверхурочных.