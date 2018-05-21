21.05.2018, 16:30

Сколько страны Балтии заплатят Польше за строительство нового газопровода?

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rus.DELFI.lv
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Poola
PoolaFoto: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix

Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), подписав соглашение о распределении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе заключили газотранспортные компании стран Балтии и Польши.

Согласно решению Европейского агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) в 2014 году государства Балтии возместят Польше 85,8 млн евро, из которых 54,9 млн евро евро будет выплачено Литвой, 29,4 млн евро — Латвией, 1,5 млн евро — Эстонией.

Литовская Amber Grid, латвийская Conexus Baltic Grid, эстонская Elering и польская Gaz-System определили в договоре принципы, необходимые для реализации решения ACER о распределении затрат по проекту.

В конце этого года планируется опубликовать тендеры на закупку работ и труб.

Как было подсчитано ранее, общая стоимость GIPL составляет около 560 млн евро, инвестиции только в Литве, где планируется построить 177 километров газопровода, достигнут 136 млн евро.

Реализация проекта по контракту была продлена на 2,5 года — до конца 2021 года.

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