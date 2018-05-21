21.05.2018, 16:30

Сколько страны Балтии заплатят Польше за строительство нового газопровода?

 (16)
rus.DELFI.lv
EST
Poola
PoolaFoto: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix

Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), подписав соглашение о распределении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе заключили газотранспортные компании стран Балтии и Польши.

Согласно решению Европейского агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) в 2014 году государства Балтии возместят Польше 85,8 млн евро, из которых 54,9 млн евро евро будет выплачено Литвой, 29,4 млн евро — Латвией, 1,5 млн евро — Эстонией.

Литовская Amber Grid, латвийская Conexus Baltic Grid, эстонская Elering и польская Gaz-System определили в договоре принципы, необходимые для реализации решения ACER о распределении затрат по проекту.

В конце этого года планируется опубликовать тендеры на закупку работ и труб.

Как было подсчитано ранее, общая стоимость GIPL составляет около 560 млн евро, инвестиции только в Литве, где планируется построить 177 километров газопровода, достигнут 136 млн евро.

Реализация проекта по контракту была продлена на 2,5 года — до конца 2021 года.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В Департамент защиты прав потребителей обратились уже десятки обманутых клиентов Delavue

21.05.2018
К концу прошлой недели Департамент защиты прав потребителей получил от клиентов, пострадавших от деятельности печально знаменитого салона красоты Delavue, 29 письменных обращений, не считая телефонных и прямых консультаций, передает rus.err.ee.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Safari
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102002
129,60 €
77,76 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €

Сколько страны Балтии заплатят Польше за строительство нового газопровода?

21.05.2018
Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), подписав соглашение о распределении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе заключили газотранспортные компании стран Балтии и Польши.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Юргенсон: дома для пожилых помогли бы людям преклонного возраста справиться c трудностями

21.05.2018
Население Эстонии стареет. Но возраст и даже хронические заболевания не должны забирать на закате жизни возможность ею наслаждаться. Это вопросы предубеждений общества и совести, хотим ли мы обеспечить старшему поколению достойную жизнь или же смиримся с тем, что можем предложить для стариков только самое необходимое.
Подробнее

ГРАФИК: Поддержка Ратаса и Каллас сравнялась

21.05.2018
Из проведенного Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследования выяснилось, что в мае подходящим кандидатом на пост премьер-министра Каю Каллас и Юри Ратаса считали по 24% респондентов избирательного возраста. Два месяца назад Каллас обгоняла Ратаса на 7%, месяц назад — на 2%, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход

21.05.2018
Налогово-таможенный департамент (далее НТД) в своем пресс-релизе напоминает о том, что нерегулярные доходы, в том числе и отпускные, могут изменить размер не облагаемого налогом дохода за месяц.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ