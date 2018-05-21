Сколько страны Балтии заплатят Польше за строительство нового газопровода?

Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), подписав соглашение о распределении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе заключили газотранспортные компании стран Балтии и Польши.

Согласно решению Европейского агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) в 2014 году государства Балтии возместят Польше 85,8 млн евро, из которых 54,9 млн евро евро будет выплачено Литвой, 29,4 млн евро — Латвией, 1,5 млн евро — Эстонией.

Литовская Amber Grid, латвийская Conexus Baltic Grid, эстонская Elering и польская Gaz-System определили в договоре принципы, необходимые для реализации решения ACER о распределении затрат по проекту.