Сколько стоит самое дешевое и самое дорогое пиво в таллиннских барах

Увеличение акциза существенно повысило стоимость пива и огорчило его любителей. Разумеется, повышение цен в магазине привело к увеличению цен и в барах. Если вы любите посидеть с кружкой пива вне дома, то специально для вас Eesti Ekspress выяснил, где в Таллинне предлагают самое дорогое и самое дешевое пиво.

Самое дешевое пиво можно отведать в баре Männi, который находится в Мустамяэ на улице Кескузе. За два евро там можно выбрать среди четырех видов пива. Два евро за пол-литра, четыре евро за литр.

Самое дорогое пиво в Таллинне продают в месте под названием Koht. Пивной бар для гурманов находится по адресу Лай, 8, и на выбор там предлагается более 800 сортов пива. Самое дорогое из них – серия пива Black Damnationi, 0,75 литровая бутылка которого стоит 64 евро и 50 центов. Получается, литр этого пива обойдется вам в 86 евро, что является самой высокой ценой в таллиннских барах.