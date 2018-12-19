Сколько стоит ребенок в Германии?

Действительно ли немецкие родители тратят эти деньги на детей, а не на себя? Ведь это никто не контролирует. Но различные социологические исследования (и не только опросы) показывают, что подавляющее большинство немцев покупают на "детские деньги" одежду, обувь, игрушки для ребенка, оплачивают его занятия спортом, учебу в музыкальной школе и так далее.

Уход за грудничками

Еще одно государственное пособие — так называемые "родительские деньги" (Elterngeld). Их получают независимо от оплачиваемого декретного отпуска те родители, которые сидят после рождения с ребенком (по их выбору — мать или отец) и, следовательно, не могут работать. "Родительские деньги", которые правильней было бы назвать пособием по уходу за грудным ребенком, выплачиваются в течение года. Или, если отпуск берут по очереди оба родителя, а не один, — на два месяца дольше. Кстати говоря, в Германии почти треть отцов берет отпуск, чтобы сидеть с новорожденным.

Размер "родительского" пособия зависит от того, сколько зарабатывали родители до рождения ребенка. Тот, кто зарабатывал много, получает 65 процентов прежнего заработка (нетто) в качестве "родительских денег", а отцы и матери с низким заработком — до 100 процентов. Нижний предел — 300 евро в месяц. Столько полагается и тем, кто до рождения ребенка вообще не работал: безработным, студентам, получателям социальной помощи для малоимущих… Ну, а максимальная сумма пособия — 1800 евро ежемесячно. Если у родителей, кроме новорожденного, есть еще и другие маленькие дети, доплачивается надбавка.

Эти два пособия — "детские" и "родительские" — государственные. Но есть и другие, которые можно отнести к третьему типу выплат на детей в Германии. Особую "семейную надбавку" (Familienzuschlag) получают государственные чиновники, военнослужащие бундесвера и судьи, у которых есть несовершеннолетние дети. Размер надбавки зависит от того, в каком именно ведомстве или учреждении они работают. Минимальная "семейная надбавка" — 100-140 евро в месяц на первого и второго ребенка, на третьего — от 280 до 355 евро. Выплачивается она, как и государственные "детские деньги", до совершеннолетия ребенка или, если он учится, до его 25-летия.

Льготы, субсидии, налоги

Особо надо сказать и о многочисленных материальных льготах, которые положены семьям с детьми в Германии. Вот только несколько примеров. Дети могут быть застрахованы вместе с родителями в медицинской кассе, и тогда медицинская страховка для них бесплатная. Родители с детьми получают большие льготы при строительстве собственного дома или покупке квартиры. "Детские деньги на строительство и покупку недвижимости" (Baukindergeld) составляют до 12 тысяч евро. Семьи с низкими доходами получают субсидии на аренду квартиры. Наличие детей учитывается также при начислении пособий по безработице и социальных пособий для малоимущих. Ну, а перечисление различных налоговых льгот, которые также оборачиваются для родителей "живыми" деньгами, заняло бы слишком много места.

Впрочем, все это, конечно, не значит, что ребенок в Германии ничего не стоит родителям. До своего совершеннолетия он обходится в сумму, превышающую 130 тысяч евро. На эти деньги можно приобрести двухкомнатную квартиру или даже небольшой домик в деревне. Точнее сказать: можно было бы…