13.12.2018, 12:50

Сколько-сколько? Правительство одобрило повышение минимальной заработной платы в 2019 году

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

На сегодняшнем заседании правительство одобрило минимальную зарплату на 2019 год. С начала следующего года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро.

Законопроект постановления опирается на коллективный договор, заключенный между Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей Эстонии 28 сентября 2018 г., в котором центральные организации социальных партнеров договорились о повышении ставки минимальной заработной платы в 2019 году.

”Решение работодателей и профсоюзов поднять минимальную зарплату на 40 евро заслуживает уважения, так как это поможет уровнять и укрепить положение большого количества людей, особенно тех, кто получает низкую зарплату. Кроме этого, для улучшения благополучия людей необходимо также поддерживать более длительную трудовую занятость, а также создание рабочих мест, которые способствовали бы финансовому благополучию. Именно поэтому государство поддерживает создание рабочих мест в тех регионах, где наблюдается безработица. Также государство через кассу по безработице предлагает обучение безработным людям и тем, кто нуждается в переобучении или дополнительном обучении”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Рост минимальной зарплаты означает рост связанных с минимальной зарплатой зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также увеличатся суммы связанных с минимальной зарплатой пособий, как например родительского пособия, платы за отпуск по уходу за ребенком и отпуск по уходу за близким.

В 2012 году минимальная зарплата составляла 290 евро, в 2013 году — 320 евро, в 2014 году — 335 евро, в 2015 — 390 евро, в 2016 — 430 евро, в 2017 — 470 евро и в 2018 году — 500 евро.

Законопроект направлен на согласование с другими министерствами. Обратная связь ожидается также от Центрального союза профсоюзов Эстонии, Центральной организации профсоюзов служащих TALO, Центрального союза работодателей Эстонии, Эстонской торгово-промышленной палаты, Эстонского объединения развития работы персонала PARE, Союза городов Эстонии и Союза сельских самоуправлений Эстонии.

Постановление вступит в силу 1 января 2019 г.

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