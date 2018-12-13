Сколько-сколько? Правительство одобрило повышение минимальной заработной платы в 2019 году

Законопроект постановления опирается на коллективный договор, заключенный между Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей Эстонии 28 сентября 2018 г., в котором центральные организации социальных партнеров договорились о повышении ставки минимальной заработной платы в 2019 году.

”Решение работодателей и профсоюзов поднять минимальную зарплату на 40 евро заслуживает уважения, так как это поможет уровнять и укрепить положение большого количества людей, особенно тех, кто получает низкую зарплату. Кроме этого, для улучшения благополучия людей необходимо также поддерживать более длительную трудовую занятость, а также создание рабочих мест, которые способствовали бы финансовому благополучию. Именно поэтому государство поддерживает создание рабочих мест в тех регионах, где наблюдается безработица. Также государство через кассу по безработице предлагает обучение безработным людям и тем, кто нуждается в переобучении или дополнительном обучении”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Рост минимальной зарплаты означает рост связанных с минимальной зарплатой зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также увеличатся суммы связанных с минимальной зарплатой пособий, как например родительского пособия, платы за отпуск по уходу за ребенком и отпуск по уходу за близким.