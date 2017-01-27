Сколько может стоить стена Трампа и откуда можно взять деньги

Президент Дональд Трамп запустил в действие свой план по строительству "неприступной, физической, высокой, мощной, красивой южной пограничной стены" между США и Мексикой, пишет Русская служба Би-би-си.

Граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 километров и проходит по самым разнообразным ландшафтам.

По словам Трампа, его стена перекроет около полутора тысяч километров границы, а об остальном позаботятся естественные преграды.

И все же, во сколько обойдется строительство стены и, что немаловажно, кто за нее заплатит?

Ориентировочный бюджет

Трамп утверждает, что общая стоимость стены составит 10 млрд долларов. Однако предварительные оценки специалистов и инженеров куда выше.

Лидер большинства Сената США Митч Макконнелл сообщил журналистам на конференции Республиканской партии в Филадельфии, что по его оценкам стоимость строительства составит 12-15 млрд долларов.

Тысяча с лишним километров забора, уже возведенного властями США, обошлась правительству в более чем 7 млрд. При этом никто даже с натяжкой не рискнет назвать этот забор непреодолимым, мощным, высоким или прекрасным.

Есть и другие причины, по которым стоимость строительства скорее всего превысит отметку, обозначенную Трампом. Его планы предусматривают возведение стены в отдаленных горных районах, а это потребует значительных дополнительных затрат.

Еще одним фактором, увеличивающим стоимость, обещает стать то, что новое заграждение пройдет по частным землям, которые придется выкупать, договариваясь с владельцами о компенсации, либо изымать землю принудительно.

Таким образом, как следует из выкладок газеты Washington Post, стоимость президентской стены, скорее всего, приблизится к 25 млрд долларов.

Споры об оплате

Трамп всегда настаивал на том, что строительство должна оплатить Мексика. В свою очередь, президент Мексики Энрике Пенья Ньето не менее категорически заявлял, что платить он не будет.

Трамп, который в ходе предвыборной кампании обещал, что сразу после победы возьмется за строительство, уже подписал указ, положивший начало проекту.

Он согласился с тем, что первоначально субсидировать проект будут налогоплательщики.

Правда, потребуется еще одобрение конгресса, но республиканцы уже предложили в ближайшие два месяца подготовить законопроект о дополнительном финансировании.

Каким образом можно будет получить деньги с Мексики?

Вариантов несколько, но ни один из них пока официально не принят.

1.Повышение налогов на импорт. 26 января пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил, что президент хочет повысить на 20% размер пошлины на мексиканские товары, чтобы из этих поступлений оплатить строительство. Правда, позже он добавил, что это лишь один из рассматриваемых вариантов. "Сделав это, мы получили бы дополнительно 10 млрд долларов в год и только за счет этого механизма легко оплатили бы строительство стены", — заявил Спайсер журналистам. Однако журнал Forbes полагает, что даже если растянуть оплату строительства на 10 лет, понадобилось бы в четыре раза увеличить размер пошлины, чтобы оплатить всю стену. Кроме того, американским компаниям почти наверняка придется искать других поставщиков товаров, что сократит налоговые поступления в казну. Власти Мексики могут также в качестве ответной меры отменить налоговые льготы для компаний из США, инвестирующих в их экономику. Размер таких инвестиций в 2013 году оценивался в 101 млрд долларов.

2. Денежные переводы. Здесь имеются две возможности. Президент Трамп может воспользоваться законом о борьбе с отмыванием денег и запретить мексиканцам, работающим в США, отправлять деньги домой. Речь идет о больших денежных объемах — около 25 млрд долларов в год. Расчет делается на то, что такая угроза вынудит мексиканское правительство раскошелиться на стену. Второй вариант — обложить налогом эти денежные переводы. Налог можно распространить на всех мексиканцев или сделать его куда более запретительным и обложить им только тех, кто не сможет доказать, что имеет разрешение на проживание в США. Однако мексиканцы могут отказаться от официальных денежных переводов и найти посредников, которые начнут бесконтрольно вывозить наличные.

3. Введение "пограничного корректировочного налога". Республиканцы из Палаты представителей предлагают снизить корпоративный налог с 35% до 20%, но брать его в зависимости от места потребления, а не производства. Таким образом, налогом будет облагаться импорт, а не экспорт. Налог в размере 20%, учитывая дефицит торгового баланса с Мексикой в 60 млрд долларов, принесет казне 12 млрд в год. По мнению Washington Post, Мексика ничего с этим не сможет поделать, поскольку пограничная корректировка будет применяться ко всем торговым партнерам США и не будет считаться дискриминацией в отношении Мексики.

4. Увеличение стоимость визы и пограничного перехода. Наказание для стран с плохим послужным списком в области нелегальной иммиграции, в том числе Мексики, с помощью высокой стоимости въездной визы вызвало бы одобрение у многих республиканцев. Вместе с увеличением стоимости проезда через границу для машин и пешеходов это в целом повысило бы доходы правительства, но самих по себе этих мер едва ли будет достаточно.

Какую стену намерен строить Трамп?

В ходе своей президентской кампании Трамп настаивал на том, что будет укреплять южную границу именно с помощью стены. ("Стена лучше забора, она намного мощнее").

Выбор материала однозначен — это бетон. В статье, опубликованной в издании National Memo, инженер-строитель из Нью-Йорка Али Рузкан подсчитал, что на строительство стены протяженностью свыше 3 тыс. км, — а именно так задумывал ее Дональд Трамп, — потребуется около 9,6 млн кубометров бетона — это в три раза больше, чем пошло на сооружение знаменитой Плотины Гувера.

Рузкан исходил из того, что стена должна быть заглублена почти на 2 метра под землю и возвышаться более чем на 6 метров над поверхностью. Трамп говорит, что стена должна быть от 9 до 16 метров в высоту. Даже для отрезка в полторы тысячи километров потребуется огромное количество бетона.

По словам Рузкана, бетон необходимо будет производить поблизости и формировать в блоки, для чего потребуется развернуть отдельное производство, после чего готовые блоки нужно будет подвозить на стройку. Затраты на такое производство и его персонал обещают быть огромными.

Что будет с окружающей средой?

Свобода передвижения между США и Мексикой касается не только людей. Как скажется строительство стены на животных, обитающих вблизи границы?

Пограничный район — это хрупкая экосистема, где животные и птицы регулярно мигрируют между территориями двух стран.

Некоторые виды пересекают границу, чтобы спариваться с сородичами, которые отличаются от них генетически. Это касается находящихся под угрозой вымирания ягуаров Северной Америки и черных медведей-барибалов.

При строительстве стены придется также учитывать зоны естественного затопления и зыбкие песчаные почвы.

Кроме того, столь крупный проект, связанный с выемкой грунта, строительством дорог и, собственно, возведением бетонной стены высотой под 20 метров, не может не отразиться на ландшафте, пусть даже Трамп и обещает, что его стена будет "очень красивой".