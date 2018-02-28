Сколько эстоноземельцы будут зарабатывать в 2028 году? Столько, сколько хотят получать сегодня

В результате проведенного CVKeskus анализа зарплат выяснилось, что ожидания людей в области зарплаты опережают реальную зарплату на десять лет. Согласно прогнозам Министерства финансов, сегодняшнего среднего ожидания по зарплате — 1560 евро на руки — средняя нетто-зарплата в Эстонии достигнет лишь к 2028 году.

По данным Министерства финансов, средняя брутто-зарплата в Эстонии в дальнейшем будет расти примерно на 5 процентов в год и к 2028 году достигнет 2060 евро.

”С учетом нынешней налоговой политики нетто-зарплата работников составляла бы примерно 1590 евро, что совпадает с сегодняшним ожидаем по зарплате, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Разумеется, сложно, если вообще возможно, прогнозировать налоговую политику 2028 года, однако весьма вероятно, что с годами ожидание по зарплате вырастет, поскольку жителям Эстонии, чтобы прожить, с каждым годом нужен все более крупный доход”.

CVKeskus решил спросить у людей, какую зарплату они хотели бы получать через десять лет, по случаю большого юбилея нашего государства.

”На вопрос ответили более 2000 работников из различных сфер, четверть из которых выразили желание получать в 2028 году более 2400 евро в месяц, — сказал Хенри Аувяэрт.

Однако рост ожиданий по зарплате может еще больше ускориться. В прошлом году ожидания по зарплате выросли на 7%, в позапрошлом — на 8%. Прогнозируя, что в следующие десять лет ожидания по зарплате будут расти в среднем на 5% в год, через десять лет работники Эстонии захотят получать на руки примерно 2600 евро, это означает, что разница между реальной зарплатой и ожиданиями по зарплате выросла бы до 1000 евро.

”Такой прогноз указывает на то, что разница между ожиданиями и реальностью по сравнению с 2018 годом удвоилась бы”, — добавил Хенри Аувяэрт, по словам которого прогнозы ожиданий по зарплате показывают, что ”естественного” роста зарплат и установленных государством ”правил распределения богатства” недостаточно, чтобы поспеть за ожиданиями жителей Эстонии.

По словам Хенри Аувяэрта, для того, чтобы в 110-ю годовщину Эстонии работодатели могли предложить близкую к ожиданиям зарплату, нужно содействовать переходу людей на те рабочие места, которые приносили бы предприятиям и государству больше прибавочной стоимости и по этой причине, разумеется, оплачивались бы выше.

”Для перехода людей на такие рабочие места в следующие десять лет государству придется приложить немало усилий, чтобы предложить работодателям среду, в которой можно развиваться, создавать хорошие рабочие места и выводить на рынок привлекательных работодателей. Кроме того, адаптируя навыки и знания работников к ожиданиям работодателей, нужно следить, чтобы наша образовательная система выпускала обладающую требуемыми навыками и знаниями молодежь, которая могла бы применить изученное сразу при вхождении на рынок труда”, — пояснил Хенри Аувяэрт.