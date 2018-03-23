Скандально известный судебный исполнитель снят с должности: ”происходящее со мной — как страшный сон!”

В начале марта по распоряжению министра юстиции Урмаса Рейнсалу с должности был снят скандально известный судебный исполнитель Урмас Тярно. За этим последовала большая неразбериха, поскольку Тярно до сих пор не передал дела другому исполнителю, пишет Eesti Ekspress.

У Тярно больше всего долговых требований в Эстонии: около 46 000. На протяжении многих лет ему удавалось получать в свое распоряжение большую часть требований со стороны общественно-правовых учреждений: штрафы полиции, уведомления об уплате налогов, уголовные дела и прочее.

”Происходящее — как страшный сон”, — говорит Тярно, которому было дано две недели, чтобы передать все дела. Срок истек 14 марта.

”В моих интересах передать их как можно быстрее, мне они не нужны”, — говорит он, но отмечает, что это невозможно чисто физически. ”Компьютерная программа очень медленная и от переживаний она не становится быстрее. Мне ведь нужно сначала упорядочить все требования в хронологическом порядке”.

9 марта Тярно передал все данные о делах в базу данных Центра регистров и инфосистем, но перед тем, как они дойдут до другого исполнителя, перенимающего его обязанности, может пройти до трех месяцев, поскольку центру необходимо переписать данные.

Примечательно, что три судебных исполнителя отказались перенимать дела Тярно ”ввиду невозможности разумного сотрудничества”.

Поскольку дела не переданы, то и исполнительные производства приостановлены. Это означает, что десяткам кредиторов придется неопределенное время ждать своих денег. Сам Тярно находящимися по своем счету суммами оперировать не может, поскольку судебным исполнителем больше не работает.