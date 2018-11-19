Скандально известный продавец автомобилей "держит марку": от покупателя утаили неполадку, ремонт которой стоит бешеных денег

Клиент заключил с DPK Invest OÜ, известным также как autojärelmaks24, в июле договор о купле-продаже автомобиля Audi A6 по цене 3 699 евро. Для финансирования покупки клиент заключил договор с Mogo OÜ. Перед заключением договора о покупке клиент осмотрел автомобиль и совершил пробную поездку, а продавец умолчал о серьезной неиспрвности автомобиля.

В итоге на следующий день после покупки выяснилось, что в электронном оборудовании автомобиля есть какая-то неполадка. клиент отвез автомобиль на диагностику в Autoproff, где выяснилось, что у автомобиля моторные неполадки в нескольких секторах. Согласно оценке, чтобы привести автомобиль в рабочее состояние, нужно 3000 евро.

Клиент тут же отправил продавцу заявление о расторжении договора, так как продавец серьезно его нарушил, продав автомобиль с неполадками. Продавец на письмо не отреагировал.

Клиент вернул автомобиль, пригнав его к конторе продавца. Так как никто не принял у него ключи и документы, то он отправил их курьером на следующий день. Затем он расторгнул договор с Mogo OÜ и предложил продавцу вернуть деньги напрямую Mogo OÜ.

В итоге клиенту пришлось обращаться Департамент защиты прав потребителей. Комиссия по потребительским спорам встала на сторону клиента.