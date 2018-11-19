19.11.2018, 21:10

Скандально известный продавец автомобилей "держит марку": от покупателя утаили неполадку, ремонт которой стоит бешеных денег

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rus.delfi.ee
EST 12
Autojärelmaks24
Autojärelmaks24Foto: Andres Putting

Клиент обнаружил в приобретенном в автосалоне автомобиле серьезную неполадку, исправление которой стоило бы почти как сам автомобиль.

Клиент заключил с DPK Invest OÜ, известным также как autojärelmaks24, в июле договор о купле-продаже автомобиля Audi A6 по цене 3 699 евро. Для финансирования покупки клиент заключил договор с Mogo OÜ. Перед заключением договора о покупке клиент осмотрел автомобиль и совершил пробную поездку, а продавец умолчал о серьезной неиспрвности автомобиля.

В итоге на следующий день после покупки выяснилось, что в электронном оборудовании автомобиля есть какая-то неполадка. клиент отвез автомобиль на диагностику в Autoproff, где выяснилось, что у автомобиля моторные неполадки в нескольких секторах. Согласно оценке, чтобы привести автомобиль в рабочее состояние, нужно 3000 евро.

Клиент тут же отправил продавцу заявление о расторжении договора, так как продавец серьезно его нарушил, продав автомобиль с неполадками. Продавец на письмо не отреагировал.

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Клиент вернул автомобиль, пригнав его к конторе продавца. Так как никто не принял у него ключи и документы, то он отправил их курьером на следующий день. Затем он расторгнул договор с Mogo OÜ и предложил продавцу вернуть деньги напрямую Mogo OÜ.

В итоге клиенту пришлось обращаться Департамент защиты прав потребителей. Комиссия по потребительским спорам встала на сторону клиента.

Под маркой Autojärelmaks24 действует две фирмы: ALM Invest OÜ, которая продает машины юридическим лицам, и DPK Invest OÜ, которая занимается частными лицами. Фирмы имеют площадку в Ласнамяэ и салон в Юлемисте и обе они уже неоднократно проигрывали потребительские споры в департаменте.

На салон неоднократно поступали жалобы от покупателей, так как с автомобилями начинались проблемы на следующий день. В октябре предприятие было внесено в черный список департамента.

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