Скандал в Латвии: причастен ли эстонский продавец авто к мошенничеству с налогами?

Налоговый департамент Латвии расследует сделки фирмы Amserv, занимающейся продажей автомобилей Toyota и Lexus в Эстонии и Латвии в связи с возможным уклонением от уплаты подоходного налога.

По данным издания Diena, в распоряжении департамента оказались регистрационные документы и VIN-коды автомобилей, использовавшихся в схемах по уклонению от уплаты налогов с начала 2015 года.

Согласно схеме, автомобили фиктивно экспортируются в Литву, где их выкупает юридическое лицо и после нескольких смен владельцев автомобиль, наконец, попадает к ”правильному” покупателю, в обход обязательства по уплате налога с оборота.

Речь идет о крупных суммах. К примеру, в случае с Lexus RX450h латвийское государство может потерять 15 000 евро подоходного налога. Так, депутат Дзинтарс Закис приобрел автомобиль Volvo на 8000 евро дешевле, хотя после разразившегося скандала был вынужден возместить государству ущерб.

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В переданном департаменту анонимным источником документе содержатся данные о 28 автомобилях, но, судя по всему, их было больше. Из расчетов издания следует, что государство могло потерять в общей сложности 3,5 млн евро.

По сообщению Amserv Grupp, департамент ни разу не обращался к ним по этому вопросу и информация в СМИ является спекуляцией.

”Статьи о якобы налоговых мошенничествах начали выходить из-под пера этого автора еще в ноябре. Теперь тот же журналист поднимает тему в других медиканалах, вводя общественность в заблуждение, так как налоговый департамент Латвии не подвергал подозрению деятельность Amserv. Ни в ноябре, ни сейчас”, — сообщил исполнительный директор Amserv Grupp Рене Варек посредством пресс-сообщения.

По его словам, контроль авторынка со стороны департамента как в Эстонии, так и в Латвии является обыденным процессом. ”Проведение подобного рода проверок с целью выявления налогового мошенничества — обычное явление. В этом нет ничего нового и исключительного”, — отметил он и добавил, что департамент у них никаких документов для расследования не запрашивал, а также не предъявлял обвинения в неправильных действиях.

По словам директора Amserv в Латвии Армандса Вимба, в связи с шумихой вокруг налоговых махинаций в сфере автопродаж они еще в начале 2015 года обратились к департаменту за инструкциями, из которых следует исходить при перепродаже автомобилей. ”Мы решили не рисковать и обратились к налоговому департаменту Латвии за получением четких инструкций, которым необходимо следовать при перепродаже автомобилей. Мы четко их придерживались — проверяли и собирали все необходимые документы об автомобилях и купивших их предприятиях, а также обеспечивали корректность финансовых сделок и соответствие их установленным законом требованиям”, — сказал он.

По его словам, занимающаяся перепродажей фирма может контролировать сделку только в течение десяти дней с момента ее заключения, после чего автомобиль получает нового владельца и дальнейшее развитие событий отследить не представляется возможным.