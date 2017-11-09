Скандал перерос в международный: на защиту работников Раквереского комбината встали финские и европейские профсоюзы

По словам руководителя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, на днях Раквере посетили представители финского профоюза, в том числе доверенные лица производств HKScan в Финляндии. Кроме того, свою поддержку выразили европейские профсоюзы.

”У меня еще нет полной информации, но видно, что скандал привлек международное внимание. С нами связались также европейские профсоюзы работников пищевой промышленности, которые выразили поддержку забастовщикам и вызвались подумать, как они со своей стороны могут помочь в достижении конструктивного соглашения”, — сказал Петерсон.

”Мы сели и поговорили. Напрямую они нам помощи не предложили, но дали понять, что они есть и что поддержат нас настолько, насколько это в их силах”, — прокомментировал встречу с финнами доверенно лицо профсоюза работников Раквереского мясокомбината Андрус Сааремяги.

”Все сейчас упирается в то, что работодатель скажет нам в своем письменном ответе в следующий вторник”, — сказал он и добавил, что финский профсоюз HKScan может попытаться со свой стороны надавить на тамошнее руководство, но сначала надо дождаться вторника.

Отмечается, что причина, по которой не удается достичь соглашения по зарплатам, может крыться в убытках концерна. Экономические результаты третьего квартала показывают, что оборот HKScan по сравнению с прошлым годом уменьшился на 465,8 млн евро и предприятие оказалось в минусе на 2,9 млн евро. Для сравнения: в третьем квартале прошлого года HKScan показала прибыль в размере 4,3 млн евро.