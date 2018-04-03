Системные неполадки нарушили авиасообщение в Европе: Таллинн может выпускать всего три рейса в час

В связи с неполадками в системе Eurocontrol авиасообщение в Европе во второй половине дня перевернулось с ног на голову. Таллиннский аэропрорт на данный момент может выпускать всего до трех рейсов в час.

По сообщению Eurocontrol, речь идет о сбое в системе Enhanced Tactical Flow Management System (ETFMS), который в свою очередь вызвал неполадки в системе летных планов и уменьшил пропускную способность примерно на 10%.

”Главный компьютер Eurocontrol принимает ограниченное количество летных планов, что означает, что и из Таллинна в час может вылететь от трех до пяти рейсов. На данный момент неизвестно, летные планы каких рейсов будут подтверждены, каких — нет”, — сказал Delfi руководитель службы маркетинга и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо.

”Неразбериха очень большая и может продлиться до завтрашнего утра. Просим клиентов Nordica следить за информацией о вылетах на сайте Таллиннского аэропорта. Информация о текущем положении дел доступна и на нашей странице в Facebook”, — сказал он.