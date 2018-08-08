Система торговли Tallink признана одной из лучших в мире

”В последние годы наряду с транспортом и развлечениями компания Tallink уделяла большое внимание сфере торговли, инвестировала в качество и инновации и, помимо прочего, стала одним из крупнейших торговых предприятий региона”, — отметил председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

”Наряду с развитием услуги мы расширили на новых судах торговые площади: например, судно Megastar, обеспечивающее постоянное соединение между Таллинном и Хельсинки, является крупнейшим на Балтийском море универмагом”, — отметил Ныгене.

Церемония объявления и награждения победителей проходящего уже 34 год подряд конкурса лучших предприятий сферы торговли tax-free состоится в этом году 3 октября в центре конференций и выставок Mandelieu-La Napoule в Каннах во Франции.