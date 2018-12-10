SIPRI: производство оружия в России и США бьет рекорды

На рынке торговли оружием концерны из США остаются абсолютным лидером. Согласно докладу SIPRI, они доминируют на рынке вооружений. Россия вышла на второе место, обогнав Великобританию.
Американские компании разделили между собой более половины мирового рынка вооружений: на их долю приходится 57 процентов продаж оружия. Таковы результаты нового исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Из ста крупнейших военных концернов, охваченных исследованием, 42 находятся в США. Их совокупный оборот вырос на два процента до 226,6 млрд долларов.
При этом общая стоимость поставок вооружений и связанных с ними услуг составила в мире в 2017 году 398,2 млрд долларов, что на 2,5 процента превышает показателя 2016 года и на 44 процента выше уровня 2002 года.
Lockheed Martin — крупнейший производитель вооружений в мире
На первом месте в списке ста крупнейших производителей оружия по-прежнему находится неоспоримый лидер среди концернов США — Lockheed Martin. Ни одна из других компаний отрасли не смогла достичь столь высокого оборота в 2017 году: он составила 44 миллиарда долларов США. Менее десятой части от этой цифры у крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall AG со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. С продажами в объеме 3,4 миллиарда долларов она занимает 25 место в списке.
Успех лидера Lockheed Martin основан в первую очередь на крупном госзаказе Пентагона, для которого концерн производит различное вооружение. Например, истребитель F-35 "Молния" или транспортный самолет С-130 "Геркулес".
Вторым производителем вооружения в мире является авиастроительная компания Boeing. В июле она получила заказ от Дональда Трампа на строительство двух новых президентских авиалайнеров Air Force One. Трамп выторговал цену в 3,9 миллиарда долларов и отказался от прежнего бело-голубого дизайна самолетов.
Гонка вооружений выходит на новый виток
Наиболее солидный заказчик в области американского ВПК — это Пентагон, который постоянно нуждается в новом вооружении и может позволить себе крайне дорогие заказы, например, авианосцы. Гонка вооружений с такими странами как Россия и Китай подогревает торговлю: так, сейчас Lockheed Martin разрабатывает дорогую гиперзвуковую ракету, которую не могут засечь традиционные радиолокационные системы.
Россия и Китай уже располагают подобными ракетами дальнего действия, скорость которых в несколько раз превышает скорость звука. Между тем, гонка вооружений охватывает и космос, в котором Дональд Трамп намерен доминировать с его новыми Космическими войсками (президент США предложил создать их в марте этого года. — Ред.). В следующем году США намерены потратить на вооружение рекордную сумму в 716 миллиардов долларов.
На ведущие места в списке топ-производителей вооружений попали лишь немногие европейские компании, среди которых — авиаконцерн Airbus, частично расположенный в Германии. Airbus производит неоднократно подвергавшийся критике за поломки военно-транспортный самолет A400M.
ТОП
Совокупный оборот европейского ВПК на мировом рынке вырос на 3,8 процента и составил в 2017 году 94,8 млрд долларов. Крупнейшим производителем оружия в Западной Европе осталась Великобритания, за ней следует Франция. Британский мегаконцерн BAE Systems, насчитывающий более 83 тысяч сотрудников — единственный, кто вошел в топ-5 производителей мира. BAE Systems в настоящий момент участвует в производстве европейского истребителя типа Eurofighter Typhoon, который, например, продается и в Саудовскую Аравию.
Российский ВПК вышел на второе место в мире
Значительно прибавили в 2017 году российские производители оружия, которые выигрывают от программы модернизации, введенной Владимиром Путиным. Россия обогнала по объемам экспорта вооружений Великобританию и теперь занимает по данному показателю второе место после США. На долю российского ВПК приходится 9,5 процентов мирового рынка. Годовой оборот десяти крупнейших российских концернов в этой отрасли вырос на 8,5 процента до 37,7 млрд долларов. А крупнейший продавец вооружения в России "Алмаз-Антей" ворвался в топ-10 мировых производителей в рейтинге SIPRI.
Наращивает вооружение и Турция: планы президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделать страну более независимой от импорта оружия дали прирост турецкому ВПК в 24 процента.
По оценкам исследователей из Стокгольма, в лидерах производителей оружия оказались и три китайские компании. Но, поскольку они публикуют мало достоверных данных о своих продажах, то не были включены в этот список.
Четыре ведущих немецких компании
Среди ста крупнейших производителя оружия в мире оказались 4 немецких фирмы. Вместе с Rheinmetall AG, это компании Thyssenkrupp, Krauss-Maffei Wegmann и Hensold, которые производят подлодки, корабли, танки и бронеавтомобили, радиолокаторы и датчики боевых систем для бундесвера, а также продают эти вооружения за границу. На их долю приходится 2,1 процента мирового рынка вооружений, а суммарный оборот по итогам 2017 года вырос на 10 процентов до 8,3 млрд долларов.