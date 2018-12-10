SIPRI: производство оружия в России и США бьет рекорды

Вторым производителем вооружения в мире является авиастроительная компания Boeing. В июле она получила заказ от Дональда Трампа на строительство двух новых президентских авиалайнеров Air Force One. Трамп выторговал цену в 3,9 миллиарда долларов и отказался от прежнего бело-голубого дизайна самолетов.

Гонка вооружений выходит на новый виток

Наиболее солидный заказчик в области американского ВПК — это Пентагон, который постоянно нуждается в новом вооружении и может позволить себе крайне дорогие заказы, например, авианосцы. Гонка вооружений с такими странами как Россия и Китай подогревает торговлю: так, сейчас Lockheed Martin разрабатывает дорогую гиперзвуковую ракету, которую не могут засечь традиционные радиолокационные системы.

Россия и Китай уже располагают подобными ракетами дальнего действия, скорость которых в несколько раз превышает скорость звука. Между тем, гонка вооружений охватывает и космос, в котором Дональд Трамп намерен доминировать с его новыми Космическими войсками (президент США предложил создать их в марте этого года. — Ред.). В следующем году США намерены потратить на вооружение рекордную сумму в 716 миллиардов долларов.

На ведущие места в списке топ-производителей вооружений попали лишь немногие европейские компании, среди которых — авиаконцерн Airbus, частично расположенный в Германии. Airbus производит неоднократно подвергавшийся критике за поломки военно-транспортный самолет A400M.

Совокупный оборот европейского ВПК на мировом рынке вырос на 3,8 процента и составил в 2017 году 94,8 млрд долларов. Крупнейшим производителем оружия в Западной Европе осталась Великобритания, за ней следует Франция. Британский мегаконцерн BAE Systems, насчитывающий более 83 тысяч сотрудников — единственный, кто вошел в топ-5 производителей мира. BAE Systems в настоящий момент участвует в производстве европейского истребителя типа Eurofighter Typhoon, который, например, продается и в Саудовскую Аравию.

Российский ВПК вышел на второе место в мире

Значительно прибавили в 2017 году российские производители оружия, которые выигрывают от программы модернизации, введенной Владимиром Путиным. Россия обогнала по объемам экспорта вооружений Великобританию и теперь занимает по данному показателю второе место после США. На долю российского ВПК приходится 9,5 процентов мирового рынка. Годовой оборот десяти крупнейших российских концернов в этой отрасли вырос на 8,5 процента до 37,7 млрд долларов. А крупнейший продавец вооружения в России "Алмаз-Антей" ворвался в топ-10 мировых производителей в рейтинге SIPRI.

Наращивает вооружение и Турция: планы президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделать страну более независимой от импорта оружия дали прирост турецкому ВПК в 24 процента.

По оценкам исследователей из Стокгольма, в лидерах производителей оружия оказались и три китайские компании. Но, поскольку они публикуют мало достоверных данных о своих продажах, то не были включены в этот список.

Четыре ведущих немецких компании