Симсон об экономическом спидометре: угасающая экономика приносит положительную обратную связь

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, комментируя опубликованные сегодня Центральным союзом работодателей показатели экономического спидометра, отметила, что действия правительства на фоне предыдущего экономического застоя вызывают большую поляризацию, сообщает фракция Центристской партии.

"Этому свидетельствует как большое количество предпринимателей, которые удовлетворены работой нынешней коалиции по сравнению с предыдущим правительством, так и число недовольных нашей работой. В то же время, радует ожидание предпринимателей об улучшении ситуации шаг за шагом", — отметила министр.

”Спидометр экономических показателей, подготовленный работодателям, в последнее время показывает небольшой рост, и такая тенденция не может не радовать. Ни для кого не секрет, что новая коалиция, заступившая на службу государства в ноябре прошлого года, начала сразу с решительных шагов и вполне объяснимо, что у предпринимателей такая активность может вызывать некоторую неопределенность. Но как показывают данные спидометра, для беспокойства нет причин. Показатели растут и говоря простыми словами, лучше обнадеживающее будущее, чем полная безнадежность. Цель нового правительства — оживить сердце эстонского экономики, которое до этого практически не билось. Мы уверены, что как только мы достигнем нашей цели, предприниматели по достоинству это оценят.” — сказала Симсон.

По словам Симсон, в программе новой коалиции можно найти немало решений, которые направленны именно на улучшение предпринимательской среды. Среди таких шагов можно назвать то, что мы отказались от налога на гостиничные услуги, от повышения акцизной ставки на дизельное топливо в следующем году и снижения налоговой ставки на дивиденды.

”Кроме того, правительство рассматривает возможность некоторых послаблениях для производств, с большим энергозатратами и начинающих предпринимателей. Недавно, один известный эстонский предприниматель назвал самым затратным решением правительства повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро. По его оценке, это выбрасывание денег на ветер. Но в то же время, нашлось немало предпринимателей, которые встретили это решение весьма положительно и поддержали его, так как это шаг по улучшение благосостояния тех, кто мало зарабатывает. К тому же, это приведет к росту внутреннего потребления.” — добавила министр.

”Я уверена, что как показатели экономического спидометра, так и общие показатели эстонской экономики находятся на подъеме и не малую роль в этом сыграла решительность нового правительства. Хорошим примером здесь являются запланированные инвестиции в инфраструктуру объемом в 135 миллионов евро. Это улучшит еще больше наши экономические показатели и приведет к оживлению предпринимательской среды. Возможно, правительство должно заранее информировать предпринимателей о планируемых шага и тогда, недовольство сменится полной удовлетворенность действиями коалиции.” — подытожила Симсон.