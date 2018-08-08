08.08.2018, 15:35

Симсон: мы рассматриваем возможность снижения акциза на топливо

 (21)
rus.delfi.ee
EST 20
Kadri Simson
Kadri SimsonFoto: Madis Veltman

По словам министра экономики от Центристской партии Кадри Симсон, причина снизить акциз на топливо имеется, поскольку стоимость топлива на мировом рынке растет.

"Крайне важно рассмотреть действующие акцизы на топливо и при необходимости их снизить. Данная тема, безусловно, входит в число приоритетных вопросов экономического блока Центристской партии, как и стоимость электричества", — передает словам Симсон rus.err.ee.

Она добавила, что правительство под руководством центристов уже предприняло понижение платы за сетевую услугу: "Будем делать это и в будущем. Кроме того, мы хотим снизить акциз на электричество. Стоимость топлива и энергии — это вопросы, которые касаются всех".

По словам Симсон, обещания правления Партии реформ снизить акцизы — пустые предвыборные лозунги, которые в реальности ничего не значат.

"Партия реформ говорит о понижении акциза на алкоголь до уровня 2017 года, но забывает об акцизе на топливо. Напомню, что если бы нынешнее правительство продолжило работать по плану Партии реформ, то стоимость дизеля была бы сегодня явно выше. Отмена запланированного повышения акциза на дизель, как известно, была одним из первых шагов нового правительства", — сказала Симсон.

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