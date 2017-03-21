Simple Express утроит число отправлений между Таллинном и Хаапсалу

Начиная с 1 апреля первая в Эстонии бюджетная автобусная компания Simple Express будет обслуживать пассажиров между Таллинном и Хаапсалу три раза в день. Цены на билеты на все отправления начинаются с одного евро.

По маршруту Таллинн-Хаапсалу автобусы Simple Express отправлялись до сих пор в обоих направлениях лишь раз в день. Теперь будут добавлены послеобеденные отправления как из Хаапсалу так и из Таллинна, также в график добавится и утренний автобус из Таллинна.

Коммерческий директор Simple Express Отт Арумеель отметил, что востребованность автобусного транспорта между Таллинном и Хаапсалу увеличилась, и поэтому автобусная компания идёт навстречу потребностям пассажиров предлагая в виде дополнительных ежедневных отправлений улучшенное автобусное сообщение. ”Мы рады, что отправления Simple Express на маршруте Таллинн-Хаапсалу хорошо восприняты пассажирами. Это даёт нам уверенность и желание расширить выбор бюджетных автобусных поездок,” — пояснил Арумеель причины дополнений в графике.

Если ранее автобус Simple Express отправлялся из Таллинна в Хаапсалу лишь в 13.30, то начиная с апреля в этом направлении можно будет совершить поездку в 11.15 и 15.15. Кроме того, на направлении Хаапсалу-Таллинн к отправлению в 17.30 добавятся автобусы выходящие в 13.30 и 16.15. Начиная с сегодняшнего дня билеты на новые отправления уже поступили в продажу.

Как и на других маршрутах Simple Express цены на автобусные поездки между Таллинном и Хаапсалу начинаются с одного евро и растут постепенно в зависимости от роста востребованности. ”Наиболее дешёвые билеты доступны на сайте Simple Express и их можно купить вне зависимости от остановки на которой пассажир планирует сесть в автобус”, — пояснил Арумеель. Он добавил, что если билет на автобус Simple Express куплен на сайте компании, его не надо распечатывать — достаточно показать приобретённый билет в своём электронном устройстве или если на билете указано имя пассажира, то предоставить удостоверяющий личность документ.

Автобусная поездка из Таллинна в Хаапсалу занимает 1 час 40 минут. Маршрут обслуживают удобные автобусы с 39 и до 49 пассажирскими местами. В автобусах достаточно места для ног, бесплатный беспроводной интернет и возможность подзарядки электронных устройств.

Отправления автобусов Simple Express начиная с 01.04.2017 на маршруте Таллинн-Хаапсалу следующие: