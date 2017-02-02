Simple Express открыл новую экспресс-линию на маршруте Тарту-Таллинн

Вчера Simple Express добавил между городами Таллинн и Тарту новую экспресс-линию. Обновление графика движения произошло ввиду большого спроса на автобусные перевозки в вечернее время.

Начиная со вчерашнего дня у автобусной фирмы между двумя городами каждый день совершается шесть, а в пятницу и воскресенье даже семь отправлений в обоих направлениях. Время отправления новой экспресс-линии Тарту-Таллинн — каждый день в 17:30.

По словам руководителя коммерческих перевозок Simple Express Оття Арумеэля, благодаря выгодной стоимости билетов и высокому уровню услуг по перевозке число пассажиров ощутимо выросло. ”В прошедшем году автобусы Simple Express перевезли около миллиона пассажиров, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. Мы увеличили на многих направлениях частоту рейсов и изменили графики движения автобусов, чтобы они подходили к привычным для пассажиров временам отправления. Разумеется, все это было сделано и на одном из важнейших направлений — Таллинн — Тарту”, — сказал Арумеэль.

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Цена билетов Simple Express всегда начинается с 1 евро и поднимается в зависимости от увеличения спроса. Наиболее выгодные билеты можно приобрести в интернет-магазине Simple Express. Для прохода в автобус бумажный билет не обязателен — купленный в интернет-магазине билет можно показать водителю в смартфоне или планшете, а приобретенным именным билетом можно воспользоваться просто предъявив удостоверяющий личность документ. Продажа билетов на следующий месяц начинается в интернет-магазине Simple Express с первого числа предыдущего месяца.

Simple Express является первой в Эстонии бюджетной автобусной компанией, которая начала свою деятельность на внутригосударственных маршрутах в 2014 году. Маршруты основанной на местном капитале компании Simple Express проходят через 12 уездов в Эстонии, охватывают 25 городов и почти 300 остановок. Ежедневно автобусы предприятия совершают более 70 отправлений и сеть эстонских маршрутов постоянно расширяется. Билеты стоимостью по одному евро можно купить на сайте компании www.simpleexpress.eu, они поступают в продажу за 30-60 дней до отправления.