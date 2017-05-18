Силламяэский завод Silmet сокращает 65 работников

Известие о том, что силламяэское градообразующее предприятие по производству редкоземельных металлов NPM Silmet, начиная с июня, сокращает 65 человек, руководители города назвали ”новым ударом” для Силламяэ, в котором насчитывается около 14 тысяч жителей.

Председатель городского собрания Силламяэ Елена Коршунова ответила на вопросы портала Delfi.

- Почему это сокращение вы считаете ударом для города?

- Потому, что это сокращение заставляет город думать и о том, что недопоступление средств от подоходного налога в бюджет в очередной раз ставит нас в сложную экономическую ситуацию. Совсем недавно у нас прошли сокращения в Eesti Energia, шахты сокращали людей полгода назад — порядка 120 человек, и мы очень хорошо помним, как это отразилось на недопоступлении подоходного налога в бюджет, как нам пришлось менять собственные планы в сторону уменьшения.

- Обычно под сокращение в первую очередь попадают люди предпенсионного возраста. Что это означает?

- Работодатель старается найти наиболее щадящие пути сокращения. Но такой возраст — это около 60 лет, и людям до пенсии еще нужно дорабатывать. А где? Даже если они встанут на учет на бирже труда, то в данной ситуации какой-то период выплаты будут, но для людей любого возраста это всегда трагедия.

- А какой шанс у этих людей устроиться на работу в родном городе?

- Как во всем нашем регионе, этот шанс достаточно проблематичен, потому что те предложения, которые делает наша Касса по безработице, касаются в большей степени сферы обслуживания, а вот как можно найти применение людям с очень специфической профессией, работавшим в сфере промышленного сектора — это всегда достаточно сложно.

- А как в городе обстоит дело с трудоустройством молодежи?

- Достаточно сложно. Кто-то устраивается по специальности. Некоторые предприятия набирают специалистов определенного профиля, даже ищут таких специалистов. Но в большей степени молодые люди ищут работу по всей Эстонии, чтобы найти заработок для содержания своих семей.

- То есть, уезжают?

- Конечно, уезжают в том числе. Если они не находят работу и вне города, то уезжают за пределы страны. А когда едут учиться, то, к сожалению, не всегда возвращаются.

К концу апреля этого года в Силламяэ насчитывалось 602 безработных. С июня эта цифра увеличится еще на 65 человек. Эту ситуацию прокомментировала руководитель Ида-Вируской кассы по безработице Аннеки Телахк.

- Что может предложить потерявшим работу людям Ида-Вируская касса по безработице?

- Касса по безработице проинформирована о предстоящем сокращении на сиилламяэском производстве. 29 мая мы проведем на этом предприятии свой инфодень. Мы расскажем о наших возможностях помочь этим людям. Насколько мне известно, по некоторым специальностям, которых большинство, мы уже сегодня можем предложить рабочие места. Проблема будет только с лаборантами и аппаратчиками.

- Как в целом по Ида-Вирумаа обстоит дело с безработицей?

- Сегодня в нашем регионе 7420 безработных, а вакансий — 1300. Для сокращенных силламяэсцев мы можем предложить их прежние профессии: такие как подсобный рабочий, электрогазосварщик, электрик, инженер, уборщица, работник склада, слесарь, мастер производства. Не исключено, что кто-то из этих людей пожелает пройти переобучение на другие специальности.

- А для людей предпенсионного возраста есть какая-то возможность получить работу в регионе?

- Конечно, есть. В последнее время работодатели не ставят какие-либо возрастные ограничения.