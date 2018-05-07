07.05.2018, 21:45

Сийм Каллас: житель Эстонии верит в свою, а не соседскую недвижимость

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rus.delfi.ee
EST 2
Siim Kallas
Siim KallasFoto: Sven Arbet

На проходящей сегодня в музее Kumu конференции на тему недвижимости, организованной Bigbank, старейшина Виймси Сийм Каллас сказал, что, если в советское время к приобретению недвижимости относились скорее негативно, то на сегодняшний день это самая типичная инвестиция жителей Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

”Пару дней назад ко мне пришел один знакомый и сообщил, что рядом с нами в Виймси планируют строить один объект”, — рассказал старейшина Виймси Сийм Каллас. ”Он предположил, что если детальную планировку утвердят, то возникнут большие проблемы, поскольку местные жители будут против, и к тому же, это является природоохранной зоной. Но на самом деле там обычный пустырь, который не находится под охраной”.

”Житель Эстонии верит в свою недвижимость, а не в недвижимость соседа”, — сказал Каллас. ”Если самоуправление утвердит детальную планировку, то можно быть уверенным, что новые проекты вызовут недовольство местных жителей. В советские времена к тем, кто приобретал недвижимость, относились скорее негативно — сразу возникли вопросы, откуда он взял деньги на строительство дачи, покупку дефицитной мебели и тд. Но сегодня стабильный рынок недвижимости — это залог стабильности всего общества. Владение недвижимостью важно для всех сторон”.

”Как вести политику в сфере недвижимости таким образом, чтобы это было выгодно всем?” — спросил Каллас. ”Налог на прибыль и финансирование из него местных самоуправлений устарели, эта система больше не подходит– надо пересмотреть налоговые меры на предмет соответствия современным разработкам. Налог на землю и недвижимость дает местному самоуправлению больше возможностей для эффективного развития инфраструктуры”.

Директор гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур рассказал, что развитие сети школ существенно влияет на рынок недвижимости в разных районах.

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”Я активно слежу за объявлениями о недвижимости, особенно в Пыхья-Таллинне, и вижу, как используют появление нового здания гимназии Густава Адольфа на улице Котцебуэ в качестве торгового инструмента”, — сказал Хендрик Агур. ”Прикрепление к одной сильной школе новых учебных зданий является типичным явлением, например, для Голландии. В Таллинне тоже можно так сделать — построить больше начальных школ и объединить их с уже существующими сильными школами, имеющими свои ценности”.

”Мы не потеряем свою идентичность из-за расширения школы — ценности передаются людьми, а не бетонными стенами”, — сказал Агур. ”На сегодняшний день существует множество способов сделать школьное здание развивающей средой для учеников– как с помощью дизайнерских, так и ИТ-решений. Отсутствие денег или других ресурсов — это некомпетентное объяснение. Задача руководителей школы заключается в том, чтобы найти способ привлечь частный капитал как к развитию недвижимости, так и к финансированию повседневной жизни школы”.

На конференции эксперты из сфер экономики и недвижимости обсуждают будущее сектора и то, каким образом в ближайшие годы изменится его финансирование.

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