Сийм Каллас: житель Эстонии верит в свою, а не соседскую недвижимость

”Как вести политику в сфере недвижимости таким образом, чтобы это было выгодно всем?” — спросил Каллас. ”Налог на прибыль и финансирование из него местных самоуправлений устарели, эта система больше не подходит– надо пересмотреть налоговые меры на предмет соответствия современным разработкам. Налог на землю и недвижимость дает местному самоуправлению больше возможностей для эффективного развития инфраструктуры”.

Директор гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур рассказал, что развитие сети школ существенно влияет на рынок недвижимости в разных районах.

”Я активно слежу за объявлениями о недвижимости, особенно в Пыхья-Таллинне, и вижу, как используют появление нового здания гимназии Густава Адольфа на улице Котцебуэ в качестве торгового инструмента”, — сказал Хендрик Агур. ”Прикрепление к одной сильной школе новых учебных зданий является типичным явлением, например, для Голландии. В Таллинне тоже можно так сделать — построить больше начальных школ и объединить их с уже существующими сильными школами, имеющими свои ценности”.

”Мы не потеряем свою идентичность из-за расширения школы — ценности передаются людьми, а не бетонными стенами”, — сказал Агур. ”На сегодняшний день существует множество способов сделать школьное здание развивающей средой для учеников– как с помощью дизайнерских, так и ИТ-решений. Отсутствие денег или других ресурсов — это некомпетентное объяснение. Задача руководителей школы заключается в том, чтобы найти способ привлечь частный капитал как к развитию недвижимости, так и к финансированию повседневной жизни школы”.

На конференции эксперты из сфер экономики и недвижимости обсуждают будущее сектора и то, каким образом в ближайшие годы изменится его финансирование.