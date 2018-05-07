Сийм Каллас: житель Эстонии верит в свою, а не соседскую недвижимость

На проходящей сегодня в музее Kumu конференции на тему недвижимости, организованной Bigbank, старейшина Виймси Сийм Каллас сказал, что, если в советское время к приобретению недвижимости относились скорее негативно, то на сегодняшний день это самая типичная инвестиция жителей Эстонии, сообщается в пресс-релизе.
”Пару дней назад ко мне пришел один знакомый и сообщил, что рядом с нами в Виймси планируют строить один объект”, — рассказал старейшина Виймси Сийм Каллас. ”Он предположил, что если детальную планировку утвердят, то возникнут большие проблемы, поскольку местные жители будут против, и к тому же, это является природоохранной зоной. Но на самом деле там обычный пустырь, который не находится под охраной”.
”Житель Эстонии верит в свою недвижимость, а не в недвижимость соседа”, — сказал Каллас. ”Если самоуправление утвердит детальную планировку, то можно быть уверенным, что новые проекты вызовут недовольство местных жителей. В советские времена к тем, кто приобретал недвижимость, относились скорее негативно — сразу возникли вопросы, откуда он взял деньги на строительство дачи, покупку дефицитной мебели и тд. Но сегодня стабильный рынок недвижимости — это залог стабильности всего общества. Владение недвижимостью важно для всех сторон”.