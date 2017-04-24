Сийм Каллас: спор вокруг проекта Rail Baltica стал религиозным

В Риге проходит мероприятие Rail Baltica Global Forum. На нем реформист Сийм Каллас заявил, что спор о проекте Rail Balticа стал религиозным, и ни одна из стороны не слушает аргументов другой, пишет Ärileht.

В понедельник и во вторник в Риге проходит Rail Baltica Global Forum. Самый главный пункт программы — ознакомление с результатами исследования рентабельности, проведенного Ernst & Young. На мероприятии Сийм Каллас заявил, что хотя он всегда и поддерживал проект Rail Baltica, он вообще никак с ним не связан.

”Исследование рентабельности для меня — на удивление позитивно”, — признался Каллас. По его словам, он занимался несколькими крупными проектами в Европе, и данное исследование Rail Baltica — очень высокого качества.

Защитников и противников Rail Baltica он сравнил с верующими и атеистами. ”Если верующему говорить об атеизме, это лишь усиливает его веру. То есть те, что ”за” проект, тут, на мероприятии, получили подтверждение своим мыслям. Однако я не сомневаюсь, что некоторые и присутствующих использовали любую возможность, дабы этот проект дискредитировать”, — добавил политик.