Siemens против Ростеха: российский завод, где сделали попавшие в Крым турбины, назначен соистцом

Арбитражный суд Москвы признал компанию "Сименс технологии газовых турбин" соистцом по делу о поставке турбин Siemens в Крым. Ранее СМИ сообщали, что на фоне скандала немецкая компания может выйти из совместного с Россией предприятия, на котором были сделаны турбины.

"Сименс технологии газовых турбин" — это совместное предприятие немецкого концерна и российской компании "Силовые машины" в Ленинградской области. На нем и были произведены газовые турбины, которые, по данным немецкой компании, оказались в Крыму. Первоначально СП было соответчиком по делу вместе с ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт".

В июле Siemens приостановила поставки в Россию части оборудования по госконтрактам и действие лицензий для партнеров на поставку оборудования смешанного цикла — именно такое используется на современных электростанциях.

В августе был подан иск к российской государственной инжиниринговой компании "Технопромэкспорт", входящей в "Ростех", а также к СП "Силовых машин" и Siemens в Петербурге.

Siemens называет поставку турбин "явным нарушением контрактных обязательств", требует признать недействительной сделку и вернуть четыре турбины производителю.

Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в наложении ареста на турбины.

Суть скандала

Скандал вокруг поставок турбин в Крым разгорелся в начале июля. Тогда агентство Рейтер сообщило о том, что в Крыму находятся газовые турбины, произведенные Siemens. Агентство опубликовало фотографии турбин в порту Севастополя.

Это противоречит санкционному режиму, введенному ЕС: после аннексии Крыма Россией в 2014 году поставлять на полуостров газовое оборудование запрещено.

В "Технопромэкспорте", который строит станции в Крыму, заявили, что четыре турбины компания приобрела на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах.

Концерн Siemens же заявил, что обладает проверенной информацией о том, что две из четырех турбин, поставленных в Крым, были произведены Siemens и предназначены для Тамани в Краснодарском крае.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивал на том, что турбинные установки, доставленные в Крым, произведены в России.

После скандала совет директоров "Силовых машин" прекратил полномочия гендиректора Романа Филиппова.

Siemens заявила, что разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и разработает новые меры контроля. Кроме того, Siemens намерена отказаться от миноритарной доли в "Интеравтоматике", говорилось в заявлении компании.