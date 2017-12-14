Siemens проиграл тяжбу из-за поставок турбин в Крым

Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну Siemens в удовлетворении иска против структур "Ростеха" о возврате турбин, оказавшихся в Крыму. Истец считает, что был обманут, а турбинные установки не должны были поставляться на полуостров, так как это нарушает режим санкций.

Суд отклонил как иск Siemens, так и встречный иск структур госкорпорации "Ростех". "В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать", — сказала судья Екатерина Абрамова (цитата по РИА Новости).

Siemens иск в отношении ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (обе компании входят в госкорпорацию "Ростех").

Немецкий концерн требовал от структур "Ростеха" признать недействительной сделку с газовыми турбинами, произведенными для станции в Тамани.

В итоге эти турбины оказались в аннексированном Крыму, в результате чего были нарушены западные санкции в отношении России, считают в Siemens.

Представитель Siemens на вопрос, будет ли компания обжаловать решение суда, сказал: "Будем ждать решения в письменной форме" (цитата по Интерфаксу).

Представители структур "Ростеха" также сообщили, что примут решение об обжаловании после изучения письменного решения. "В целом мы удовлетворены вынесенным решением", — сообщила пресс-служба госкорпорации.

Судья огласила только резолютивную часть решения, без мотивировки.

Вернуть в Тамань

Турбины, о которых идет речь в иске, произвела компания "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) — совместное предприятие немецкого концерна (65%) и российской компании "Силовые машины" (35%).

Турбины были произведены для строящейся электростанции в Тамани Краснодарского края.

В начале июля агентство Рейтер сообщило, что вместо Тамани турбины были доставлены в аннексированный Крым. "На протяжении нескольких месяцев наш клиент заверял нас, что поставок в Крым не будет", — заявили после этого в Siemens.

11 июля немецкий концерн подал иск в Арбитражный суд Москвы в отношении структур "Ростеха". Siemens требует признать сделку недействительной. Соистцом по делу была назначена российская компания СТГТ.

Юристы, представляющие интересы истца, заявляли в суде, что соистец был обманут или введен в заблуждение относительного того, куда будут поставлены турбины.

В качестве обоснования своих требований юристы указывали на три пункта контракта, в одном из которых говорится, что соистец имеет право не исполнять контракт, если в результате исполнения контракта "будут нарушены санкции отдельных государств".

Siemens просил наложить арест на четыре турбины, произведенные СТГТ, но Арбитражный суд Москвы отказал в наложении обеспечительных мер. Апелляционная инстанция впоследствии оставила это решение без изменений.

Юристы структур "Ростеха" заявляли в суде, что своими "политическими" требованиями Siemens пытается добиться исполнения на российской территории западных санкций.

Представители Siemens в ответ заявляли, что их требования не политические. "Это не политика — данное оборудование с данным набором характеристик может быть использовано только в климатических условиях Таманского полуострова Краснодарского края", — заявлял юрист, представляющий интересы Siemens.

Другие иски

Структуры "Ростеха" в октябре подали встречный иск в отношении Siemens. В нем компании просили признать недействительными три пункта контракта, на которые ссылается Siemens.

Юристы структур "Ростеха" считают, что эти пункты являются несущественными, поэтому на их основании нельзя считать недействительным весь договор.

В Арбитражном суде Москвы идет еще одно разбирательство о турбинах. В начале сентября иск в отношении структур "Ростеха" подала компания СТГТ. В нем "дочка" Siemens и "Силовых машин" тоже просит признать контракт о поставке турбин недействительным и "истребовать имущество из незаконного владения".

По делу в качестве третьего лица привлечен концерн Siemens. Следующее заседание назначено на 10 января 2018 года.