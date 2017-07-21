Siemens приостановит поставки турбин подконтрольным российским властям клиентам

Все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, незаконно перемещены в Крым, говорится в заявлении Siemens.

Концерн ссылается на надежную информацию, полученную им.

Как говорится в заявлении, Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании — клиента ("Технопромэкспорт"), ответственных за перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

Siemens также обновил свое предложение об обратном выкупе оборудования для таманской станции и аннулировании контракта, сказано в сообщении компании.

Крымские турбины

Ранее в Siemens заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли.

"Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли", — говорилось в заявлении компании.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставленное в Крым оборудование — российского производства.

11 июля концерн Siemens подал иск к "Технопромэкспорт", которого германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым, в Арбитражный суд Москвы.

Компании "Технопромэкспорт" являются структурами группы "Ростех", которая строит ТЭС в Крыму, "Сименс технологии газовых турбин" — совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" (доля последней — 35%) по производству газовых турбин в Санкт-Петербурге, где, предположительно, было выпущено оборудование, направленное в Крым.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь — парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь — той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.