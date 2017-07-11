Siemens обратился в суд в связи с поставкой турбин в Крым

Концерн подал иск в Арбитражный суд Москвы против менеджмента компании "Технопромэкспорт", поставившей турбины марки Siemens в Крым без ведома немецкой стороны.

vНемецкий концерн Siemens подал иск в московский арбитражный суд против собственного дочернего предприятия"Сименс Технологии Газовых Турбин" и менеджмента компании "Технопромэкспорт"(ТПЭ), дочерней структуры госкорпорации "Ростех". Об этом во вторник, 11 июля, сообщило Reuters со ссылкой на текст иска, имеющийся в распоряжении агенства. Как говорится в сообщении, никаких подробностей о причине обращения в суд в исковом заявлении не содержится.

Накануне Siemens обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора, в частности в перемещении в Крым двух из четырех газотурбинных установок, поставленных для реализации проектов в Тамани. Как заявили представители немецкого концерна, это произошло без их ведома и в нарушение условий контракта. В Siemens подчеркнули, что "на протяжении нескольких месяцев покупатель неоднократно письменно заверял "в том, что поставок турбин на аннексированный полуостров не будет".

Siemens планирует вернуть турбины из Крыма в Тамань

Siemens также планирует добиться через суд возвращения доставленного в Крым оборудования обратно в Тамань и запрета на новые поставки на полуостров. В противном случае Siemens будет требовать расторжения договора с российской стороной.

Ранее 11 июля посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) заявил, что если выяснится, что турбинные установки производства Siemens действительно были поставлены в Крым, это нанесет существенный урон инвестициям в Россию.

"Есть все основания полагать, что если то, что произошло, действительно является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", — подчеркнул дипломатический посланник ФРГ в России в интервью "Интерфаксу".

О поставке двух турбин марки Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова сообщило 5 июля агентство Reuters.