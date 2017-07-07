Siemens обещала прояснить ситуацию вокруг поставки турбин в Крым

Концерн Siemens планирует провести тщательный анализ и пояснить ситуацию вокруг поставки турбин в Крым, о которой ранее сообщили СМИ.

"Мы не располагаем достоверными сведениями о доставке наших турбин в Крым. Однако мы серьезно относимся к этой неподтвержденной информации и уже создали специальную рабочую группу по данному вопросу, которая приступила к тщательному анализу и прояснению фактической ситуации", — говорится в сообщении Siemens.

Как пояснили в компании, в том случае, если недавно купленные турбины были перенаправлены в Крым, это станет однозначным нарушением контрактных обязательств.

"Siemens неоднократно предупреждал заказчика о том, что компания строго соблюдает все ограничения экспортного контроля. Siemens принял все возможные юридические меры и предпримет действия операционного характера для того, чтобы предотвратить неправомерное использование оборудования. Так, компания не будет поставлять комплектующие или оказывать услуги по установке, пусконаладке или гарантийному обслуживанию. Мы продолжим тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами", — отмечают в компании.

При этом в заявлении не указывается заказчик, которому были поставлены турбины.

Ранее неназванные источники западных СМИ отмечали, что на станциях в Крыму планировалось установить турбины немецкого концерна Siemens, но он в случае поставки оборудования рискует нарушить санкции Евросоюза, который не признает российский статус Крыма. Siemens категорически отрицала план поставки своих турбин на полуостров.

В среду западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что турбины производства Siemens были поставлены в Крым. Представитель компании в Мюнхене заявил, что компания не поставляла турбины в Крым и "соблюдает все ограничения экспортного контроля". Как сообщалось, две турбины модели SGT5-2000E были выгружены в порту Севастополя.

Российская компания ВО "Технопромэкспорт", которая строит станции Крыму, в четверг распространила заявление, что приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ. Дело в том, что в проект изначально были заложены определенные технические решения, приобретенные установки пришлось приводить к условиям и требованиям проекта, закладывавшимся изначально.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь — парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь — той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.