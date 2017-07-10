Siemens намерена засудить дочку "Ростеха" за поставку турбин в Крым в обход санкций

В немецкой компании Siemens готовят иск против российской компании "Технопромэкспорт" (дочки "Ростеха"), поскольку выяснили, что по меньшей мере две газовые турбины, которые были поставлены в Россию для энергетического проекта на Таманском полуострове, были перевезены в Крым в нарушение контрактов, передает Reuters.

Переезд турбин не был согласован с компанией и заказчик — российская инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" будет привлечен к ответственности.

"В течение последних нескольких месяцев наш клиент неоднократно подтверждал нам, что доставка в Крым не последует. Siemens намерен возбудить уголовное дело в отношении ответственных лиц", — заявили в компании.

Ранее в компании Siemens заявляли, что проведут тщательный анализ и, если купленные недавно турбины были перенаправлены в Крым, это будет признано однозначным нарушением контрактных обязательств.

В Кремле заявили, что в Крыму устанавливают турбины российского производства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что в Крыму в обход санкций устанавливают турбины немецкого концерна Siemens, заявил, что устанавливаемые там турбины произведены в России.

Отвечая на вопрос, поставляет ли эти турбины в Крым компания Siemens, Песков сказал: "В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях" (цитата по "Интерфаксу"). РИА "Новости" цитирует Пескова иначе: "В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов".

Он оставил без комментариев сообщение о том, что в компании Siemens не хотят допустить установки турбин в Крыму.

В Министерстве экономики ФРГ заявили о непричастности Siemens к поставкам турбин в Крым

Представитель Министерства экономики ФРГ заявил Reuters, что компания Siemens "несет ответственность за соблюдение законов и действующих санкций" ЕС и не поставляла в Крым турбины.

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост в интервью Reuters сообщил, что компания не поставляла турбины в Крым и не нарушала санкционный режим. Пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих также заявлял, что Siemens AG не поставляла турбины в Крым.

Несколько дней назад Reuters узнало, что в Крым для строительства электростанций были поставлены газовые турбины концерна Siemens. Продукция немецкой компании оказалась на полуострове в нарушение антироссийских санкций.

Сегодня агентство обнародовало новую информацию, согласно которой поставками турбин в Крым занималось российское ЗАО "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7% акций.

Компания "Технопромэкспорт", которая строит станции в Крыму, 6 июля распространила заявление, что приобрело четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ.

По данным источника РБК, турбины были произведены на заводе СП немецкой компании и "Силовых машин" в Санкт-Петербурге, также их частично переделали на заводах "Ростеха". По словам человека, близкого к "Технопромэкспорту", серьезной модернизации никто не проводил и об этом не упоминалось, чтобы не подставлять Siemens.