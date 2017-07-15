Siemens может покинуть Россию после скандала с поставками турбин в Крым в обход санкций

Немецкий концерн Siemens после скандала с поставками произведенных им газовых турбин в Крым в обход санкций задумался о возможности отказа от российских активов, сообщает немецкий деловой еженедельник Wirtschaftswoche со ссылкой на источники в Siemens. Официально в компании это назвали спекуляцией, пишет NEWSru.com.

"Глава концерна Джо Кэзер явно рассматривает не только возможность выхода из Siemens Gas Turbines Technologies — совместного предприятия с российскими "Силовыми машинами", которые изготовили турбину. Скорее всего, Siemens может также выйти из российской компании "Интеравтоматика", — пишет издание.

"Рабочая группа сейчас пересматривает все", — сказал источник издания в концерне. Это заявление еженедельник интерпретировал как возможность ухода из бизнеса в России вообще.

Официально в Siemens назвали этот вывод спекуляцией. "Истории, о которых вы говорите, являются чистой спекуляцией, и, пожалуйста, поймите, что мы не комментируем спекуляции", — заявили в компании в ответ на запрос Rambler News Service.

Представитель концерна Филипп Энч в ответ на просьбу ТАСС подтвердить или опровергнуть информацию сказал: "Мы не комментируем отдельные спекуляции СМИ. Мы не можем предвосхищать ведущееся расследование".

Представитель Siemens также напомнил о заявлении, в котором сообщалось, что компания "изучает дальнейшие последствия" в свете скандала вокруг поставок турбин на Крымский полуостров. Ранее в компании говорили, что этот инцидент повлияет на отношения с Россией и не останется без внимания в дальнейшем.

В Кремле продолжают настаивать на российском происхождении оборудования

Несмотря на то что в Siemens пришли к выводу о поставке в Крым турбин, в Кремле продолжают настаивать, что на полуостров поставляется энергетическое оборудование, произведенное в России.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил накануне: "Мы уже говорили и нам нечего добавить, что там [в Крыму] действительно размещается технологическая продукция, в том числе связанная с электроэнергетикой, энергетикой в целом, и вся эта продукция, страной происхождения которой является Россия" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Песков уже комментировал ситуацию и заявлял, что устанавливаемые в Крыму турбины произведены в России и собраны в российских компаниях.

Впервые о поставках газовых турбин для крымских электростанций Reuters сообщил 5 июля. Немецкая компания подтвердила, что минимум две турбины, поставленные компании "Технопромэкспорт" ("дочка" "Ростеха"), были отправлены в Крым — против желания Siemens, без ведома компании и в нарушение санкций ЕС, введенных после присоединения украинского полуострова к России, которое на Западе считают аннексией.

11 июля концерн подал в суд на менеджмент "Технопромэкспорта" и совместное предприятие Siemens и "Силовые Машины" — ООО "Сименс технологии газовых турбин".

Посол Германии в РФ Рюдигер Фон Фрич назвал скандал с поставками ударом по инвестициям в Россию.