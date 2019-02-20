Шведское издание: Swedbank долгое время занимался масштабным и систематическим отмыванием средств

Всего в странах Балтии между подозрительными счетами в Swedbank и банком Danske было произведено переводов как минимум на 49 млрд шведских крон.

Сделки между клиентами этих банков были произведены в период с 2007 по 2015 год.

В распоряжении издания оказались секретные документы, отображающие сделки скандального Danske Bank с одним из крупнейших банков Швеции Swedbank. Исследование показывает, как 50 клиентов Swedbank, имеющих признаки того, чтоб они могут быть связаны с отмыванием денег, смогли при помощи банка ”перебросить” 40 млрд шведских крон.

”Это большой скандал. По данным Uppdrag Granskning (шведская передача — прим.ред.), проведение подозрительных сделок было существенной частью бизнеса, как и в Danske Bank”, — сказала эксперт по вопросам коррупции Луиза Браун.

В октябре исполнительный директор Swedbank Биргитт Бонненсен после скандала с Danske заверила, что ее банк никак с этим не связан.