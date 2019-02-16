Шведский суд снял с бывшего руководства Telia обвинения в коррупции

Сегодня уездный суд Стокгольма снял обвинения с лиц, входивших в руководство телекоммуникационной компании Telia. В их числе были бывший генеральный директор компании Ларс Нюберг и бывший замдиректора Теро Кивисаари, которых подозревали в даче взятки дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре с целью получить возможность ведения бизнеса в стране.

Скандал разразился несколько лет назад, когда стало известно, что Telia в период с 2004 по 2012 год перевела около 800 миллионов долларов на счета подставной компании, у которой были связи в правительстве Узбекистана. Власти Нидерландов и США с 2014 года начали расследовать выход Telia на узбекский рынок, который произошел в 2007 году, в в 2016 году оштрафовали компанию на 1,25 миллиарда евро.

В 2015 году компания решила уйти с евразийского рынка, ответственным за который был Теро Кивисаари. В сентябре позапрошлого года трем бывшим руководителям были предъявлены обвинения в коррупции. Все трое отрицали свою виновность.