17.03.2017, 10:09

Шведский медиаконцерн продал свой бизнес в Прибалтике, у TV3 будет новый владелец

 (4)
дополнено в 12:14
rus.delfi.ee
EST
TV3, Priit Leito
TV3, Priit LeitoFoto: Andres Putting

Шведский медиаконцерн MTG “в связи с реорганизацией коммерческой деятельности концерна” продает медиаканалы в Прибалтике фирме Providence Equity Partners. Стоимость сделки составляет 115 млн евро.

Представитель покупателя Карим Табет отметил, что балтийские теле- и радиоканалы MTG являются лидерами в своем сегменте, поэтому обладают всеми возможностями для успешного развития. По словам его коллеги Роберта Судо, Эстония, Латвия и Литва являются самыми быстроразвивающимися рынками Евросоюза, поэтому приобретение каналов — перспективная и многообещающая сделка.

MTG продал три канала в Эстонии (TV3, TV3+, TV6), пять каналов в Латвии (TV3, TV3+, TV6, Kanals 2 и LNT) и три канала в Литве (TV3, TV6, TV8).

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии