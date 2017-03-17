Шведский медиаконцерн продал свой бизнес в Прибалтике, у TV3 будет новый владелец

Шведский медиаконцерн MTG “в связи с реорганизацией коммерческой деятельности концерна” продает медиаканалы в Прибалтике фирме Providence Equity Partners. Стоимость сделки составляет 115 млн евро.

Представитель покупателя Карим Табет отметил, что балтийские теле- и радиоканалы MTG являются лидерами в своем сегменте, поэтому обладают всеми возможностями для успешного развития. По словам его коллеги Роберта Судо, Эстония, Латвия и Литва являются самыми быстроразвивающимися рынками Евросоюза, поэтому приобретение каналов — перспективная и многообещающая сделка.

MTG продал три канала в Эстонии (TV3, TV3+, TV6), пять каналов в Латвии (TV3, TV3+, TV6, Kanals 2 и LNT) и три канала в Литве (TV3, TV6, TV8).