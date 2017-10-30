Шведские СМИ: хакеры-вымогатели из России использовали фейковую рассылку от Telia

Киберпреступники отправляют электронные письма, стилизованные под рассылку от компаний Telia и PostNord. Переход по ссылкам ведет к блокировке компьютеров. Деятельность хакеров, возможно, координируется из Петербурга.

Анонимная группа хакеров, чья деятельность, предположительно, координируется из российского Санкт-Петербурга, разослала по электронной почте свыше 1,6 млн писем, оформленных в виде посланий от шведской телекоммуникационной компании Telia и почтового оператора PostNord. Открытие подобного письма и переход по прилагающейся к нему ссылке ведет к блокировке компьютера пользователя, за снятие которой вымогатели требуют выкуп. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщила шведская общественная телевещательная компания SVT, в результате утечки получившая доступ к базе данных киберпреступников.

Журналисты информационной передачи компании — SVT Nyheter — совместно с авторами расследовательской программы Uppdrag granskning вышли на след интернет-вымогателей.

По данным репортеров, заражены оказались компьютеры в 31 стране, включая Швецию, Австралию, Польшу, Испанию, Италию, Турцию и Индию. Размер выкупа в большинстве случаев колеблется от 4 до 6 тысяч шведских крон (около 410-620 евро), перечислить его предлагается в биткоинах.

Как сделан вывод о "хакерах из России"?

Поскольку сумма относительно небольшая, "многие быстро ее выплачивают", пояснил один из опрошенных журналистами пострадавших, проживающий в Стокгольме.

К выводу о том, что за преступлениями стоят хакеры, связанные с Россией, авторы расследования пришли, анализируя полученную в результате утечки переписку вымогателей, которая "ведется по-русски". Речь в ней идет о банковских счетах, зараженных компьютерах и объеме средств, которые удалось заработать в результате кибернападений.

Кроме того, SVT утверждает, что используемая преступниками "программа шифрования посылает специальный ключ на сервер в России". IP-адрес, с которого координируется деятельность хакеров, также "управляется с подключения в центре Санкт-Петербурга", поясняют журналисты.

В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что хакеры, работающие на правительство России, похитили секретные данные о киберзащите Агентства национальной безопасности (АНБ) США.