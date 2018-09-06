06.09.2018, 10:10

Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"

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Интерфакс
EST
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Handout, Reuters

Все партии шведского парламента высказались против постройки газопровода "Северный поток 2", который должен пройти по дну Балтийского моря, сообщило Sveriges Radio.

Пресс-секретарь главы комитета по вопросам ЕС Карин Энстрём высказалась за вмешательство Евросоюза в этот процесс. По мнению депутатов, "Северный поток 2" не решит проблему энергетической безопасности и навредит окружающей среде.

Некоторые депутаты обвинили Россию в нарушении международного законодательства в Грузии, на Украине и в Крыму. Они не хотят, чтобы Россия строила что-либо у берегов Швеции.

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Чтобы противостоять постройке газопровода, власти Швеции собираются увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников. Так должен снизиться процент потребления природного газа. Кроме того, они продвигают в Европарламент законопроект, который запретит "Северный поток 2".

7 июня правительство Швеции согласовало строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах.

В среду "Газпром" начал укладывать трубы в территориальных водах Финляндии.

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