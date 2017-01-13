Министерству сельского хозяйства, другим ведомствам и игрокам нужно исходить из того, что российские контрсанкции через некоторое время могут быть отменены. Об этом в пятницу 13 января в ходе Гайдаровского форума заявил вице-премьер России Игорь Шувалов, сообщает Rambler News Service. Как передает ТАСС, Шувалов не исключил, что данный шаг ”в случае потепления в отношениях с Западом” произойдет 31 декабря 2017 года.

”Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены”, — сказал Шувалов.

Он добавил, что отечественные поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле и административных ограничениях, успешно использовали средства электронной доставки, минуя полки. ”Вот в это время, наверное, нужно открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики”, — заявил чиновник.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что государство снимет контрсанкции, если Запад полностью отменит введенные против Москвы экономические ограничения.

1 июля ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2017 года. В тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.