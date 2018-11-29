29.11.2018, 20:31

Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 млн евро

 (8)
rus.delfi.ee
EST 4
Rahapesu.
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, PantherMedia / Heidi Wittwer

Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро, пишет rus.err.ee.

О подробностях разработанного Министерством финансов законопроекта сообщила в четверг, 29 ноября, "Актуальная камера".

Максимальная сумма штрафа в размере 5 млн евро будет действовать как для физических, так и для юридических лиц.

"Если до сих пор за предоставление неверных данных или вообще непредоставление информации Финансовой инспекции максимальный штраф составлял 32 000 евро, то в дальнейшем максимум составит 5 млн евро. Также появится возможность назначать штраф в размере 10% от оборота и взыскивать полученную в результате нарушения закона прибыль в неоднократном размере", — сказал министр финансов Тоомас Тынисте.

Одна из новых мер предполагает обязанность собственника средств доказывать их происхождение, если у Бюро данных по отмыванию денег возникнут вопросы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 млн евро

29.11.2018
Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Наркопаника среди столичных гимназистов: школьники распространяли поддельное письмо, в котором пугали школы наркорейдом

29.11.2018
Учащиеся одной из школ в центре Таллинна начали распространять в социальной сети поддельное заявление полиции, будто бы полиция придет в школы брать пробы мочи.
Подробнее


Уличенные в фальсификации производители: мясо птицы попало в фарш по ошибке, этих товаров уже нет в продаже

29.11.2018
Попавшиеся на фальсификации пищевого продукта предприятия занимаются выяснением обстоятельств и дали Ветеринарно-пищевому департаменту (VTA) объяснения по делу. Фарш с содержанием куриного мяса и без соответствующей отметки отозван из продажи.
Подробнее



Meeste käekell Lorus RM322EX9
125,- €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
95,40 €
Meeste käekell Lorus RM375CX9
115,- €
Meeste käekell Lorus RH919JX9
85,- €
-7% Meeste käekell Tommy Hilfiger TH1791468
189,- €
175,77 €
Meeste käekell Lorus RH929HX9
85,- €

Полиция предупреждает: русскоговорящие мошенники пытаются получить доступ к вашему компьютеру или банковскому счету

29.11.2018
Идаская префектура полиции в социальной сети предупреждает людей о телефонных звонках на русском языке, в которых сообщают о миллионном выигрыше или предлагают выгодную возможность заработать денег из дома.
Подробнее


Марина Кальюранд: как низко могут пасть сторонники EKRE? До уровня нашистов или еще ниже?

29.11.2018
Бывшему послу Эстонии в России Марине Кальюранд (Социал-демократическая партия) насилие на митинге EKRE напомнило то, как на нее напали в Москве члены молодежного движения "Наши" в апреле 2007 года.
Подробнее


ФОТО: Ночью в Ласнамяэ был задержан мужчина с гранатой

29.11.2018
Читатель Delfi Виктор прислал фотографии, сделанные в ночь со среды на четверг на улице Паэ в Ласнамяэ. Он предположил, что там произошел захват преступника отрядом спецназа. Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что полицейские задержали мужчину с гранатой.
Подробнее