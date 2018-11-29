Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 млн евро

О подробностях разработанного Министерством финансов законопроекта сообщила в четверг, 29 ноября, "Актуальная камера".

Максимальная сумма штрафа в размере 5 млн евро будет действовать как для физических, так и для юридических лиц.

"Если до сих пор за предоставление неверных данных или вообще непредоставление информации Финансовой инспекции максимальный штраф составлял 32 000 евро, то в дальнейшем максимум составит 5 млн евро. Также появится возможность назначать штраф в размере 10% от оборота и взыскивать полученную в результате нарушения закона прибыль в неоднократном размере", — сказал министр финансов Тоомас Тынисте.

Одна из новых мер предполагает обязанность собственника средств доказывать их происхождение, если у Бюро данных по отмыванию денег возникнут вопросы.