Штормовые ветра и дожди увеличили ущерб имуществу клиентов If вполовину

За последние десять дней в If Kindlustus было зарегистрировано 378 ущербов имуществу, что, по сравнению с тем же периодом прошлого года, больше на 54 процента, сообщает страховая компания.

Больше всего сообщили об ущербах, вызванных природными силами. На резкий рост сильнее всего повлиял грозовой шторм 12 августа, который принес около 100 сообщений об ущербе на общую сумму 209 000 евро. Самый крупный ущерб достигает 32 000 евро, где во время шторма в одном домохозяйстве были сломаны крыши трех построек и теплицы, повалены деревья и повреждён припаркованный около дома автомобиль.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, большое количество ущербов ясно показывает, что сильный ветер и осадки могут представлять прямую угрозу как домам, имуществу, так и автомобилям.

Самые частные ущербы, обусловленные силами природы — сорванные сильным ветром крыши, выведенные из строя грозой электроприборы, сломанные двери и окна, поваленные деревья и пробитые градом дыры крышах.

Больше всего сообщений об ущербах от шторма за последние десять дней пришло из Харьюмаа (140), Ляэне-Вирумаа (23), Ида-Вирумаа (22), Тартумаа (18), Ярвамаа (15) и Пярнумаа (15).

Как избежать наиболее распространенных ущербов от шторма:

● При приближении грозы, или уходя из дома, отключите от сети электроприборы и отсоедините телефонные, сетевые и прочие кабели связи. Чаще всего из-за грозы повреждается оставленная в розетке бытовая техника, например, телевизоры, рутеры и дигибоксы. Отключения удлинителя не достаточно, его тоже надо вытащить из сети.

● Убедитесь, что крыши Вашего дома и пристроек ухожены и хорошо закреплены. В основном именно в случае жестяных крыш наибольшей проблемой является крепление слишком малым количеством либо слишком короткими шурупами. У ветра огромная сила и при слабо закрепленном углу крыши, ветер может унести всю крышу.

● Следите, чтобы на стенах дома с течением времени не потрескались штукатурка и швы. Дымоход также должен быть ухожен, чтобы при сильном дожде вода не смогла проникнут в дом через жесть гребня крыши или дымохода. Во время сильного дождя вода продавливается через трещины, скапливается и находит выход. Если вода проникает через крышу или стену дома, то страховка покрывает ущербы от воды, которые обусловлены напрямую штормом, например, когда ветер унёс камни крыши или отжал жестяное покрытие крыши.

● Проверьте, чтобы Ваш договор страхования включал также домашнее имущество. Ущербы от шторма подлежат возмещению со всеми пакетами страхования жилья. Если из-за унесенной ветром крыши, пострадает от воды, например, мебель, то для покрытия данного ущерба необходимо страхование домашнего имущества.