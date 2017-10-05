Шторм вызвал в аэропорту Амстердама хаос — таллиннские рейсы тоже задерживаются

В связи со сложными погодными условиями входящие и исходящие рейсы в аэропорту ”Шипхол” в Амстердаме задерживаются, в некоторых случаях задержка может составить несколько часов.

В связи с этим вылет в направлении Таллинн-Амстердам, который должен был состояться в 11:25, перенесен на 15:50.

Задержатся и вечерние рейсы. Дополнительную информацию можно найти на сайтах Таллиннского и Амстердамского аэропортов.