05.10.2017, 14:50

Шторм вызвал в аэропорту Амстердама хаос — таллиннские рейсы тоже задерживаются

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rus.delfi.ee
EST
Lennuk maandumas külgtuules Tallinnas
Lennuk maandumas külgtuules TallinnasFoto: Andres Putting

В связи со сложными погодными условиями входящие и исходящие рейсы в аэропорту ”Шипхол” в Амстердаме задерживаются, в некоторых случаях задержка может составить несколько часов.

В связи с этим вылет в направлении Таллинн-Амстердам, который должен был состояться в 11:25, перенесен на 15:50.

Задержатся и вечерние рейсы. Дополнительную информацию можно найти на сайтах Таллиннского и Амстердамского аэропортов.

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