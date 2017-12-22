Шрёдер готов возглавлять совет директоров "Роснефти" безвозмездно

В интервью Rheinische Post глава совета директоров "Роснефти" и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что доверяет Владимиру Путину и назвал работу в российском концерне "увлекательным делом".

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер готов безвозмездно возглавлять совет директоров российского государственного нефтяного концерна "Роснефть". Об этом Шрёдер заявил в интервью газете Rheinische Post, текст которого появился в информагентствах в пятницу, 22 декабря. В беседе с журналистом экс-канцлер назвал пост главы совета директоров "Роснефти", который он занимает с конца сентября 2017 года, "интересной задачей".

Говоря о своих дружеских отношениях с президентом России, Шрёдер заявил, что доверяет Владимиру Путину. "Дружба означает, что можно высказать другому человеку свое мнение, критиковать его. Но это делается не публично, а с глазу на глаз", — пояснил глава совета директоров "Роснефти".

Против санкций в отношении Москвы

Вместе с тем Шрёдер в очередной раз выступил за отмену санкций Евросоюза, введенных в 2014 году в отношении России из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. Штрафные меры "будут когда-нибудь отменены", уверен экс-глава правительства Германии.

Санкции, введенные ЕС в связи с Крымом, затронули также "Роснефть". Решение Шрёдера войти в руководство концерна ранее резко раскритиковали ведущие политики Германии. "Он подрывает санкции, которые ввел Европейский Союз. Это очень прискорбная ситуация", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это плохо. Я считаю, что Герхард Шрёдер не должен был этого делать", — сказал председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.