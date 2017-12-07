"Шокирующий" прогноз Saxo Bank: биткоин обречен

Курс биткоина в 2018 году вырастет до $60 тысяч, а капитализация — превысит $1 трлн, однако затем криптовалюту ожидает "стремительное падение", и в 2019 году ее стоимость рухнет до $1 тысячи. Об этом говорится в "шокирующем" прогнозе (Outrageous predictions) датского инвестиционного онлайн-банка Saxo Bank на 2018 год, пишет Republic.ru.



"Наши предсказания на следующий год связаны не только с обеспокоенностью обвала рынка. Мы называем шокирующим всё <…>. Дело не в том, правда это или нет. Наша задача в том, чтобы спровоцировать обсуждение и размышления о возможных шокирующих направлениях развития ситуации в переломные моменты, которые неизбежно принесет 2018 год", — отмечается в прогнозе.

Специалисты Saxo Bank также ожидают, что в новом году Apple уступит звание самой дорогой в мире компании китайскому интернет-холдингу Tencent, капитализация которого в конце ноября превысила $500 млрд. В прогнозе говорится, что "Tencent сотрет других гигантов в порошок, даже если рыночная капитализация Apple после выхода чрезвычайно популярного iPhone X достигнет $1 трлн".

Среди других прогнозов банка в том числе такие: женщины займут руководящие позиции более чем в 60 компаниях из списка Fortune 500; отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе запустит демократические процессы по всей Центральной Африке и приведет к возрождению ЮАР; Китай внедрит нефтеюани, после чего китайская валюта превысит курс доллара больше, чем на 10%; Федеральная резервная система США потеряет независимость.

Saxo Bank составляет Outrageous predictions уже более десяти лет, описывая в них "маловероятные, но недооцененные события". Сбываются прогнозы не всегда; например, аналитики банка предсказывали, что в 2015 году Россия может вновь объявить дефолт, но этого не случилось.