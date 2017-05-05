Шок в каюте люкс Tallink: из слива в душевой стали подниматься экскременты

Финн Маркус рассказал газете Iltalehti, что в каюте люкс следовавшего из Хельсинки в Таллинн парома Silja Europa компании Tallink во время принятия душа из слива начали подниматься экскременты.

"Когда я был в душе, канализация не то что перестала тянуть, а экскременты поднялись из канализации на пол", — сказал Маркус Iltalehti.

Потрясенный Маркус пошел в обслуживание клиентов рассказывать о случившемся, и там пообещали отправить ремонтника. Когда через полчаса ничего не произошло, Маркус снова пошел в обслуживание и попросил новую каюту и дезинфицирующее средство.

По его утверждению, Маркус ходил в обслуживание пять раз. Эмоции кипели, но несмотря на просьбы и жалобы ничего не происходило.

"Я просил позвать руководителя, но обслуживающий персонал только угрожал мне судовой полицией. Наконец, примерно через два часа мы все-таки получили какую-то дезинфицирующую тряпку, новую каюту и два талона на напитки. Талоны на напитки, по нашему мнению, были скорее шуткой", — сказал Маркус.

Маркус не понимает, почему получение дезинфицирующего средства и новой каюты заняло так много времени, потому что судно не было заполнено.

Маркус считает, что не получил за свои деньги то, что хотел. Стоимость каюты люкс — несколько сотен евро. В Таллинне настроение у компании было плохое, и на обратном пути не осмеливались ходить в душ.

Руководитель по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд сказала, что на судне после ремонта были проблемы с канализацией.

По словам Нёйд, речь идет о единичных случаях, а не о большой проблеме.

"Разумеется, возможно, что единичные засоры канализации были. Конечно, когда на судне больше тысячи кают, канализация может засориться. Пассажиры склонны бросать в канализацию все, что туда не подходит. В ситуации засора пассажиру стоит сразу связаться с персоналом судна, который постарается уладить дело", — сказала Нёйд.

Если на судне есть соответствующие свободные каюты, пассажиров стараются поместить в другую каюту или даже в каюту более высокого класса.

"Жаль, если у этого пассажира был такой опыт, что он должен был слишком долго ждать", — сказала Нёйд.