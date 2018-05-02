Школьные каникулы и лыжные поездки привели к росту страховых случаев

В связи с весенними каникулами и последними в сезоне лыжными поездками компания Salva Kindlustus в марте выплатила в области страхования путешествий больше страховых возмещений, чем обычно.
Больше обычного было также случаев кражи — как из домов, так и в поездках, сообщает компания.
В начале марта крупный ущерб клиенту Salva был причинен в результате пожара в Пярну, когда в двухэтажном деревянном жилом доме сгорела расположенная на первом этаже квартира, где отсутствовал дымовой датчик. К счастью, датчик имелся в квартире на втором этаже — ее жильцы успели вовремя вызвать спасателей, которые вывели из помещений, где начался пожар, двух людей. ”В данном случае, несомненно, можно сказать, что дымовой датчик спас несколько жизней, — отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт. — Salva возместила ущерб, причиненный возгоранием и водой для тушения огня на сумму около 20 000 евро. Каждый может приобрести дымовой датчик всего за несколько евро — размер ущерба такого типа мог бы быть существенно меньше, и жизни людей также были бы лучше защищены”.