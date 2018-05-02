02.05.2018, 10:01

Школьные каникулы и лыжные поездки привели к росту страховых случаев


rus.delfi.ee
EST
Школьные каникулы и лыжные поездки привели к росту страховых случаев
FOTO: Anni Õnneleid

В связи с весенними каникулами и последними в сезоне лыжными поездками компания Salva Kindlustus в марте выплатила в области страхования путешествий больше страховых возмещений, чем обычно.

Больше обычного было также случаев кражи — как из домов, так и в поездках, сообщает компания.

В начале марта крупный ущерб клиенту Salva был причинен в результате пожара в Пярну, когда в двухэтажном деревянном жилом доме сгорела расположенная на первом этаже квартира, где отсутствовал дымовой датчик. К счастью, датчик имелся в квартире на втором этаже — ее жильцы успели вовремя вызвать спасателей, которые вывели из помещений, где начался пожар, двух людей. ”В данном случае, несомненно, можно сказать, что дымовой датчик спас несколько жизней, — отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт. — Salva возместила ущерб, причиненный возгоранием и водой для тушения огня на сумму около 20 000 евро. Каждый может приобрести дымовой датчик всего за несколько евро — размер ущерба такого типа мог бы быть существенно меньше, и жизни людей также были бы лучше защищены”.

В связи с весенними каникулами и последними в сезоне лыжными поездками больше, чем обычно, случаев ущерба возникало в связи со страхованием путешествий. В большинстве случаев возмещения выплачивали в связи с отмененными полетами, а также в связи с испорченными чемоданами, случившимися в поездках травмами и последствиями различных заболеваний. Так, например, один клиент Salva получил травму в Мексике, и ему потребовалась операция, расходы на которую были возмещены в размере свыше 5000 евро.

В ряде случаев люди в поездках также становились жертвами воров — преступники присваивали как документы, так и дорогостоящую технику. Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт сказал, что в марте также было несколько случаев, когда в Эстонии воры проникали в жилые дома и уносили технику и украшения. ”Размер такого ущерба, как правило, достигает нескольких тысяч евро, поскольку воры берут только дорогую технику, велосипеды и украшения, хотя часто причиняют ущерб и самому зданию, ломая, например, двери или окна”, — пояснил Кивирюйт.

ТОП

Salva Kindlustus напоминает, что поскольку отопительный сезон заканчивается, прочистить трубы стоит уже весной — тогда об этом не придется тревожиться осенью, да и очереди у трубочистов сейчас короче. Несмотря на богатую на осадки весну скоро земля высохнет и наступит пожароопасный сезон. Разводя костры, следует быть особенно внимательными и объяснить это детям.

В общей сложности компания Salva возместила в марте ущерба в связи со страхованием путешествий на сумму 120 000 евро. В связи с дорожным страхованием было выплачено возмещений на сумму около 500 000 евро, а размер возмещений по договорам страхования каско превысил 240 000 евро. В общей сложности в марте компания Salva выплатила своим клиентам возмещений на сумму около 1,2 миллиона евро, собрав страховых взносов на сумму более 1,8 миллиона евро. С начала года Salva возместила ущерб на сумму, превышающую 3,0 миллиона евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Однопартиец: что несет Тоом — просто невероятно. Она создает псевдопроблемы

02.05.2018
В партиях уже вовсю составляют избирательные списки к выборам в Рийгикогу, которые состоятся в 2019 году. И Центристская партия не исключение; баллотироваться желают все нынешние члены фракции, поодиночке разведывают: у кого какие виды в плане попасть в избирательные список. Разумеется, выдвигают кандидатуры все нынешние городские управленцы, но ходят разговоры и о новых людях.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: В Армении возобновились протесты: начинают перекрывать дороги

02.05.2018
Рано утром 2 мая в Армении продолжились массовые протесты против правящей Республиканской партии, которая накануне отказалась проголосовать за кандидатуру лидера протестов Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Жители села Паракар, что примерно в 12 км от Еревана, 2 мая утром перекрыли автотрассу из столицы в международный аэропорт "Завртноц".
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Невероятно: чуть ли не половина заявлений о разбойных нападениях и грабежах в Эстонии — выдумки

02.05.2018
На первый взгляд, естественное желание человека, ставшего жертвой преступления, обратиться в полицию не должно вызывать никаких вопросов. Однако по оценке полиции, половина заявлений о разбойных нападениях и грабежах в Таллинне и Харьюмаа может быть выдумкой жалобщиков. Мало того, что это отнимает у полицейских время, которое они могли бы потратить на разработку реальных дел, но и самим заявителям такое поведение грозит уголовными последствиями. В каких случаях люди идут на ложь и какое наказание можно за это получить — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
111,20 €
-25% Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
330,- €

ФОТО: Ограбление поблизости от центра Kristiine: полиция задержала предполагаемых преступников

01.05.2018
Сегодня вечером сообщили об ограблении в одном магазине поблизости от торгового центра Kristiine. Полиция выехала на место большими силами и предполагаемых грабителей задержали.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Инцидент над Балтийским морем: российский истребитель приблизился к американскому самолету

01.05.2018
1 мая утром российский истребитель в воздушном пространстве над Балтийским морем на небольшом расстоянии пролетел мимо военного американского разведывательного самолета, информирует Fox News.
Подробнее

Эксперт RMK о том, что на самом деле происходит в лесах и что государство знает об этом ресурсе

01.05.2018
В последние годы тема леса в Эстонии стала предметом ожесточённых споров. По ней выступали многие эксперты и учёные. Довольно широкое распространение получило мнение, что в Эстонии лес вырубают сверх меры и с неимоверной скоростью. И что, дескать, с целью увеличить объёмы заготавливаемой древесины, уменьшается разрешённый возраст рубки леса, пишет Ärileht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ