Школьные каникулы и лыжные поездки привели к росту страховых случаев

В связи с весенними каникулами и последними в сезоне лыжными поездками больше, чем обычно, случаев ущерба возникало в связи со страхованием путешествий. В большинстве случаев возмещения выплачивали в связи с отмененными полетами, а также в связи с испорченными чемоданами, случившимися в поездках травмами и последствиями различных заболеваний. Так, например, один клиент Salva получил травму в Мексике, и ему потребовалась операция, расходы на которую были возмещены в размере свыше 5000 евро.

В ряде случаев люди в поездках также становились жертвами воров — преступники присваивали как документы, так и дорогостоящую технику. Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт сказал, что в марте также было несколько случаев, когда в Эстонии воры проникали в жилые дома и уносили технику и украшения. ”Размер такого ущерба, как правило, достигает нескольких тысяч евро, поскольку воры берут только дорогую технику, велосипеды и украшения, хотя часто причиняют ущерб и самому зданию, ломая, например, двери или окна”, — пояснил Кивирюйт.

Salva Kindlustus напоминает, что поскольку отопительный сезон заканчивается, прочистить трубы стоит уже весной — тогда об этом не придется тревожиться осенью, да и очереди у трубочистов сейчас короче. Несмотря на богатую на осадки весну скоро земля высохнет и наступит пожароопасный сезон. Разводя костры, следует быть особенно внимательными и объяснить это детям.

В общей сложности компания Salva возместила в марте ущерба в связи со страхованием путешествий на сумму 120 000 евро. В связи с дорожным страхованием было выплачено возмещений на сумму около 500 000 евро, а размер возмещений по договорам страхования каско превысил 240 000 евро. В общей сложности в марте компания Salva выплатила своим клиентам возмещений на сумму около 1,2 миллиона евро, собрав страховых взносов на сумму более 1,8 миллиона евро. С начала года Salva возместила ущерб на сумму, превышающую 3,0 миллиона евро.