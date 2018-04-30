30.04.2018, 20:00

Шесть советов, как безопасно передвигаться на ховерборде


rus.delfi.ee
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Kaherattaline tasakaaluliikur
Kaherattaline tasakaaluliikurFoto: Tiit Blaat

По статистике If Kindlustus, каждую весну заметно возрастает количество несчастных случаев, многие из которых связаны с любительским спортом детей. Больше всего попадают в несчастные случаи дети дошкольного возраста и, в добавок к переломам, особенно опасны травмы головы.

В прошлом году в If Kindlustus сообщили о пяти несчастных случаях, произошедших с ховербордами. В самом серьёзном из них, девушка получила несколько серьёзных травм и возмещение по страхованию несчастного случая достигло почти 900 евро.

По словам руководитель отдела личных ущербов If Kindlustus Кадри Пуна, использование ховербордов увлекательный вид любительского спорта, но поскольку для их использования нет возрастных ограничений, родителям стоит относиться к безопасности ребёнка и других участников движения со всей ответственностью.

"Покупая подобные ховерборды, стоит помнить, что дело не с игрушкой, а со средством передвижения, максимальная скорость которого 15 км/ч. Правила для безопасной езды на ховерборде такие же как для езды на роликовых коньках или самокате: поезжайте осторожно, будьте внимательны к окружающему и соблюдайте правила движения. При обусловленных несчастным случаем повреждениях защитой застрахованного ребёнка является разовая компенсация,” — сказала Кадри Пуна.

Перед ездой на ховерборде в общественных местах должны быть ясны торможение, маневрирование и правила движения. Для тренировок можно начать со спокойных мест. На улице, где есть другие участники движения, необходимо концентрироваться на окружающем. Обращаем внимание, что по Правилам дорожного движения (ПДД § 31), при поездке на ховерборде, не достигший 16 лет водитель должен носить шлем.

Советы If, как безопасно ездить на ховерборде:

1. Двигаясь на ховерборде, использование защитного снаряжения- первостепенно. Используйте шлем, защиту для коленей, запястий и локтей. Они уменьшают случаи сотрясения мозга, переломов и других повреждений, спровоцированных падением.

2. Избегайте езды вблизи дорог с плотным движением.

3. При езде смотрите вперёд, потому что, переводя взгляд вниз, теряется равновесие и легче упасть

4. Твёрдо наступите на ховерборд и стойте посередине так, чтобы вес тела был распределён равномерно на обе ноги.

5. Во время езды на ховерборде, сосредоточьтесь на езде и окружающем. Не слушайте в то же время музыку в наушниках и не пользуйтесь телефоном.

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6. Сходя, наступайте назад. Шагая вперёд, теряется контроль над ховербордом и падение практически неизбежно.

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