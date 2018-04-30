Шесть советов, как безопасно передвигаться на ховерборде

По статистике If Kindlustus, каждую весну заметно возрастает количество несчастных случаев, многие из которых связаны с любительским спортом детей. Больше всего попадают в несчастные случаи дети дошкольного возраста и, в добавок к переломам, особенно опасны травмы головы.

В прошлом году в If Kindlustus сообщили о пяти несчастных случаях, произошедших с ховербордами. В самом серьёзном из них, девушка получила несколько серьёзных травм и возмещение по страхованию несчастного случая достигло почти 900 евро.

По словам руководитель отдела личных ущербов If Kindlustus Кадри Пуна, использование ховербордов увлекательный вид любительского спорта, но поскольку для их использования нет возрастных ограничений, родителям стоит относиться к безопасности ребёнка и других участников движения со всей ответственностью.

"Покупая подобные ховерборды, стоит помнить, что дело не с игрушкой, а со средством передвижения, максимальная скорость которого 15 км/ч. Правила для безопасной езды на ховерборде такие же как для езды на роликовых коньках или самокате: поезжайте осторожно, будьте внимательны к окружающему и соблюдайте правила движения. При обусловленных несчастным случаем повреждениях защитой застрахованного ребёнка является разовая компенсация,” — сказала Кадри Пуна.