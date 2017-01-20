Концерн Eesti Energia внедрил в шахте ”Эстония” усовершенствованную технологию камерной лавы, которая повышает производственную мощность шахты почти на 800 000 тонн в год. Помимо этого, проект поможет сохранять себестоимость сланца на конкурентоспособном уровне.

”Первые запуски камерной лавы в конце прошлого года показали хорошие результаты, и сегодня мы можем говорить о работающей на полную мощность камерной лаве в шахте ”Эстония” — 3055 тонн товарного сланца в сутки”, — рассказал председатель правления Enefit Kaevandused Aхти Пуур.

”Поскольку 70% доходов Eesti Energia поступает с открытых рынков, где очень высок уровень конкуренции, очень важно удерживать расходы на добычу сланца на максимально низком уровне — внедрение усовершенствованной технологии камерной лавы помогает достичь этой цели”, — сказал Пуур. Он пояснил, что добавившаяся благодаря внедрению камерной лавы производственная мощность также поможет добывать больше сланца тогда, когда у находящегося в благоприятном рыночном положении концерна Eesti Energia будет возможность максимально загрузить свои производственные активы.

Метод камерной лавы похож на обычную добычу камерным методом, где поверхность земли поддерживается целиками, но протяженность фронта работ превышает 700 метров вместо обычных 230. Усовершенствованный метод добычи был внедрен в северо-восточной части шахты ”Эстония”. ”Преимуществом метода является меньший объем проходческих работ, что позволяет удерживать себестоимость сланца на конкурентоспособном уровне. Дополнительного влияния на окружающую среду технология камерной лавы не оказывает”, — добавил Ахти Пуур.

Камерная лава в шахте ”Эстония” использовалась и раньше, но нынешнее оборудование представляет собой усовершенствованную технологию, развитию которой поспособствовали как специалисты шахты, так и специалисты дочернего предприятия Eesti Energia — Enefit Solutions. ”Прежде всего, мы усовершенствовали систему вентиляции построив новые и отремонтировав старые вентиляционные перемычки, направили свежий воздух вдоль лавы. Также мы сделали равномерной нагрузку конвейеров, оснастив их современными питателями-дробилками и системой слежения за нагрузкой”, — рассказал Ахти Пуур.

Концерн Eesti Energia добывает сланец в шахте ”Эстония” и на карьере ”Нарва”. Развитие и внедрение более эффективных технологий актуально для обоих предприятий по добыче. Поскольку потребность Eesti Energia в сланце со второй половины 2016 года значительно выросла, внедрение новых и усовершенствованных методов добычи является критически важным для обеспечения необходимого объема сланца.

В общей сложности концерн Eesti Energia инвестировал во внедрение камерной лавы в шахте ”Эстония” порядка 20 миллионов евро. Подготовка проекта началась в 2014 году, а на полную мощность он вышел в конце прошлого года.