Шаг в будущее: эстонский мобильный оператор берет на работу усердного робота

Во вторник, 29 марта, Tele2 подключит к своей сети настоящего робота. Этот искусственный интеллект будет обслуживать клиентов, задающих вопросы в Facebook. Тематика самая разнообразная – от зоны действия сети и роуминга до подключения к оператору и всего, что касается мобильной связи.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, робот — бета-версия Т2 — умеет разговаривать. Он способен быстро и вразумительно отвечать на вопросы в Facebook и во многом сможет заменить человека, осуществляющего эту функцию. ”Первая версия говорящего робота родилась во время Дня инноваций, проводившегося для работников Tele 2. И наиболее значительного сдвига в реализации своей идеи авторам удалость добиться за последний месяц. На сегодня мы уже находимся на той стадии, когда для дальнейшего усовершенствования говорящего работа необходима обратная связь клиентов”, — рассказала Арон.

По словам Арон, большинство говорящих роботов, созданных на базе искусственного интеллекта, сейчас так же пребывают в фазе разработки, как и бета-версия модели Tele2. Но уже в ближайшие два года в сфере клиентского обслуживания ожидается настоящий прорыв. ”Не за горами то время, когда с клиентами будут в основном общаться роботы — сообразительные, не лишенные чувства юмора, по сравнению с которыми обычный клерк уже будет выглядеть несколько старомодным”, — прогнозирует директор по продукции Tele2.

Первому роботу, получившему работу на телекоммуникационном предприятии, — бета-версии Т2 — можно задавать вопросы, касающиеся счетов, операций в Самообслуживании, тарифов услуг и пр. А если машина не сможет ответить, на помощь ей придут люди.

”Фаза тестирования говорящего робота Tele2 продлится до середины апреля. За это время будет проведено достаточно сеансов обратной связи с клиентами. Однако на этом процесс обучения робота не завершится — Т2 продолжит совершенствоваться и сможет отвечать на всё более и более сложные вопросы”, — объясняет Арон.

Tele2 объявляет конкурс на лучшее имя своему говорящему роботу. Варианты можно присылать на страницу Tele2 в Facebook до 6 апреля. Приз для победителя — дрон. ”Приглашаем всех принять участие в нашем конкурсе, ведь имя — это весьма существенный элемент идентификации робота. Да и клиентам будет куда приятнее общаться с искусственным интеллектом, если тот сможет по-дружески представиться и завязать беседу”, — уверена Арон.