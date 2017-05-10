Сгрыз кот. Утопил в унитазе. 10 необычных случаев, как эстоноземельцы сломали свои телефоны

Tele2 рассмотрел объяснительные людей, принёсших свои телефоны в ремонт, и сделал подборку, включив в неё десять трагикомичных случаев, повлекших большие расходы, в которых назывались самые разные причины поломки — от озорства котов и собак до унитазов.
Как сказала директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, каждый год в результате различных происшествий необратимо ломаются почти 20 процентов находящихся в пользовании телефонов. „Обычно телефон безнадежно ломается в результате падения или попадания в воду, но довольно часто виновниками происшествия становятся домашние питомцы. Некоторые, без сомнения, грустные случаи можно считать поучительными и по-своему забавными”, — сказала Селиов.
Посмотрите, какие причины приводили владельцы разбитых телефонов:
- Владелица телефона была дома и пошла на кухню, оставив телефон на диване. Когда вернулась, обнаружила, что экран телефона разбит, а на нем сообщение, что кто-то пытался вскрыть блокировку экрана. Телефон сделал фото злоумышленника, оказалось, что его погрыз кот.
- Случай произошёл в школе на уроке физики. На динамометр предстояло закрепить 100-граммовый груз. Одноклассник сдвинул динамометр, и груз упал на телефон, разбив корпус.
- Во время празднования нового года у мужчины в нагрудном кармане лежали два телефона. Под бой часов он обнялся с товарищем, раздавив при этом оба телефона.
- У клиента дома был раскладной диван. Смартфон упал в механизм дивана, откуда его нельзя было достать рукой. Когда хозяин попытался открыть механизм, телефон разломился пополам, а рама дивана погнулась.
- Ребенок пошел в туалет, и когда он садился, телефон выпал из кармана в воду. Ребенок быстро достал телефон из унитаза, вынул аккумулятор и просушил телефон, но все попытки снова включить телефон не увенчались успехом.
- Ребенок спрятал телефон от мамы под ковер. Мама долго искала телефон, пока наконец не поняла, что во время поисков наступила на него. Экран сломался.
- Мужчина забыл, что положил телефон на край багажника, и закрыл его. Крышка багажника сломала телефон.
- Мужчина говорил по телефону и накачивал шину. Закончив разговор, он положил телефон на колесо и продолжил работу. Когда шина была надута, он сел в машину и поехал, забыв про телефон, и переехал его.
- Женщина фотографировала на берегу моря закат солнца. Ее испугала собака, и телефон упал в солёную воду. Телефон перестал работать.
- Молодой человек в Иванову ночь проводил время у костра. Было многолюдно. Он стоял близко к костру и хотел сфотографировать живой огонь. Вытянул руки и уже был готов сделать снимок, но, к сожалению, кто-то толкнул его. Молодой человек потерял равновесие, и выронил телефон в костер. Поскольку пламя было яркое, достать телефон оттуда не удалось. Когда костер догорел, хозяин телефона стал искать то, что от него осталось, но ничего не нашёл.
- Молодой человек был на вечеринке-барбекю и положил телефон на стол. У одного из гостей была собака, которая все время выпрашивала кусок мяса. Пёс неудачно зацепил лапой скатерть, потянул, телефон упал на каменную плитку, и экран разбился.